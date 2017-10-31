Bu dâvâların hiç açılmaması gerekliydi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı dâvânın dünkü duruşması ile ilgili Avukat Fikret İlkiz, “Önce tutukluyorsunuz, yargılıyorsunuz, sonra serbest bırakıyorsunuz ve bizim bu özgürlüklere sevinmemizi bekliyorsunuz. Bu çok yanıltıcıdır” dedi.

Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah’a konuşan Cumhuriyet gazetesi dâvâsı avukatlarından Fikret İlkiz, “Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi tutukludur. Bu tutukluluğu sona erdirdiğiniz zaman herkesin bundan memnun olması gerekir. Ama önce tutukluyorsunuz, yargılıyorsunuz, sonra serbest bırakıyorsunuz ve bizim bu özgürlüklere sevinmemizi bekliyorsunuz. Çok yanıltıcıdır. Asıl önemli olan ceza davalarının, soruşturmaların açılmaması gerekir. Açıldığı an ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü hakkı ihlâl edilmiştir. Tüm sevindirmeler siyasal iktidarların gazetecileri hedef gösterdiği bir yöntem biçiminden ibarettir” dedi.

Adalet duygusunu zayıflatırsanız toplumu olumsuz etkiler

“Gazetecilik fiillerinin suç olarak yargılanmaması gerekir” diyen İlkiz, “Eğer herhangi bir şekilde bir iddianame ile gazetecilik faaliyetinden bir suç yaratmaya çaba gösterir ve gazetecileri bu nedenle herhangi bir terör örgütü ile bağlantılı göstermeye ya da yardım ve yataklık gibi kavramlarla açıklamaya çalışırsanız bu hukukî olmaz. Hukukî olmaması, laik demokratik sosyal hukuk devleti olduğunu söyleyen bir ülkede yargının ve bu anlamdaki demokrasinin yara almasına sebep olur. Çünkü demokrasiyi ne yazık ki yıllardan beri Türkiye’de açılan ceza dâvâları üzerinden tartışıyoruz. Oysa tartışılacak bir şey yok. Demokrasi hukuktur. Hukuk tek başına bir şey ifade etmez, ama adalettir. Adalet duygusunu insanlar üzerinde zayıflatırsanız bu toplumu olumsuz yönde etkiler. Bugün 31 Ekim. Umarım uzun tutukluluk kabul edilir, hak ihlâli kabul edilir, ona göre bir karar çıkar” şeklinde konuştu.