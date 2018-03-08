CHP’li Altay: İttifaka karşı çıkacağız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “TBMM’de ittifak teklifine iç tüzüğün bize verdiği tüm imkanları kullanarak karşı çıkacağız. Ama bu bir korku kaynaklı değildir. Bu demokrasiye sadakatın bir gereğidir.” dedi.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Seçim ittifakı teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurula geleceğine değinen Altay, genel başkan yardımcıları ve bazı grup başkanvekilleri ile parlamentoda temsil edilmeyen tüm siyasi partileri ziyaret ederek bir rapor hazırladıklarını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın teklife ilişkin sözlerini de değerlendiren Altay, “Yalçın, ‘teklif geldiği gibi çıkacak’ diye bir laf etmiş. Lafa bak hizaya gel. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı’nın Genel Kurul’a gelmemiş bir teklif için ‘geldiği gibi geçecek’ ifadelerini kullanması en hafif değimiyle Meclis iradesini aşağılamaktır.” dedi. Altay, “AK Parti ile MHP ittifak yapıyor” diye bir panik içinde olmadıklarını vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisinin seçim sistemini sil baştan da değiştirseler, o sandıklar gelecek ve o sandıklara Recep Tayyip Erdoğan gömülecek. Adımız kadar eminiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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