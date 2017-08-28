Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere (KHK) ilişkin “O zaman Meclis’e ne gerek var? Demokrasi bunun neresinde? Meclis’e ve milli iradeye saygı nerede?” dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak, KHK’ların içerdiği pek çok düzenlemenin OHAL’le ilgisinin olmadığını savundu. Feyzioğlu, “Bu düzenlemeler, TBMM’de kamuoyu huzurunda tartışılarak kanun şeklinde çıkarılmalılar. Kapalı kapılar ardında, bir gecede, ansızın değil. ‘Meclis’e ne gerek var?’, ‘Milletvekillerini niçin seçiyoruz?’ sorularını sordurtan bu durum, çok açık bir keyfiliktir, hukuksuzluktur, demokrasiden son sürat uzaklaşmaktır. Zararı topyekun milletimiz ve devletimiz görmektedir” dedi.

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