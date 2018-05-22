Demokrat Parti Başkanı Uysal: Adalet ve demokrasi için ittifak ettik

24 Haziran seçimi hukukun önünü açacak. Adalet ve demokrasiyi millî güvenlik şemsiyesi yapacağız.

Temel, ortak duruşumuz

Uysal’ın sosyal medya paylaşımlarından: “Biz seçmenin vicdan hizasında durarak hareket ediyoruz. Sayın Akşener'le ortak paydamız, iktidarın Türkiye'ye dayattığı sistem karşısında ortak duruşumuz, bugünkü ittifakın temelleridir. Türkiye’nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var.”

Hukukun işlediği program

“Temelinde kuvvetler ayrılığı anlayışıyla, Türkiye'yi bu iklimden çıkaracak, hukukun işlediği bir programımız var. Vatandaşla ilişkiyi bu iktidar gibi lütfeden olarak değil, anayasada belirtildiği şekilde hakları ile, eşit vatandaşlık ilkesi ile adalet temelinde çözeceğiz.”

Millet lehine değişecek

“AKP en büyük kötülüğü destek aldığı kitleye yaptı. 1- yoksulluk üzerinden, 2- eğitim üzerinden vatandaşı rehin aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalacak. Parlamento seçimlerinde ise Meclis aritmetiği milletin lehine ‘Millet İttifakı’ temsili ile değişecek.”

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İktidar refahın önüne engel

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İktidar partisi ve ona destek veren diğer siyasîler Türkiye’nin refahının önüne yapısal engeller koyuyor” dedi.

“Ak Parti en büyük kötülüğü kendi kitlesine yaptı” diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İktidar partisi ve ona destek veren diğer siyasilerin Türkiye’nin refahının önüne yapısal engeller koyduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Uysal şunları söyledi; Biz seçmenin vicdan hizasında durarak hareket ediyoruz. Sayın Akşener’le ortak paydamız, iktidarın Türkiye’ye dayattığı sistem karşısında ortak duruşumuz, bugünkü ittifakın temelleridir. Türkiye’nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Demokrasi kavramının içinden işime geleni alırım işime geleni almam deme şansınız yok! Türkiye beşeri sermayesini nitelikli hale getirerek, demokrasi ve hukuk devletine nitelik sıçraması yaptırarak büyüyebilir. Ak Parti en büyük kötülüğü destek aldığı kitleye yaptı. 1- yoksulluk üzerinden, 2- eğitim üzerinden vatandaşı rehin aldı. İktidar partisi ve ona destek veren diğer siyasiler Türkiye’nin refahının önüne yapısal engeller koyuyor.

Millete aba altından sopa gösteriyorlar

Vatandaşla ilgili ilişkiyi bu iktidar gibi lütfeden olarak değil, anayasada belirtildiği şekilde hakları ile eşit vatandaşlık ilkesi ile adalet temelinde çözeceğiz. Türkiye’nin artık nefret üreten değil refah üreten bir eşiğe gelmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi, çok net şekilde ikinci tura kalacaktır. Parlamento seçimlerinde ise meclis aritmetiği milletin lehine “Millet İttifakı” temsili ile değişecek, Millet İttifakı daha fazla sayıda vekile sahip olacaktır. İktidar 7 Haziran hatırlatmaları ile millete aba altından sopa göstermektedir.

Af, Bahçeli’nin propaganda aracı

Bizler ittifak protokolü ile birlikte genel bir perspektif ortaya koyduk. Temelinde kuvvetler ayrılığı anlayışıyla, Türkiye’yi bu iklimden çıkaracak, hukukun işlediği bir programımız var. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı, eşini, eşrafının üzecek ama onların dahi daha rasyonel, daha makul davranmasını gerektiren şartlar 24 Haziran ile birlikte oluşacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Af tartışmasını propaganda aracı olarak ortaya attığı kanaatindeyim. İktidar ise imar meselesi gibi meselelerle mıntıka temizliği yapma derdindedir.

Adalet ve demokrasi millî güvenlik şemsiyesi olacak

İktidarın “yanlış kodlanmış” açılım süreci ile birlikte gösterdiği egemenlik zafiyetinin neler mal olduğu hendek sorununda ortaya çıkmıştır. Ak Parti bu süreçle fiilen Kürt vatandaşlarımıza “devletten bir talebin varsa PKK aracılığıyla talep et” demiş, PKK’yı ve İmralı’da yatan caniyi, Kürt vatandaşlarımıza hami kılmaya çalışmıştır. Ne yazık ki Türkiye’de “Kürt sorunu endüstrisi” var! Bu endüstri sorunun önünde en büyük engeldir. PKK, Batı’nın desteğiyle, Türkiye’nin tezlerini hakkı ile dillendirememesi nedeniyle bölgede Batı’nın güvenlik şirketi haline geldi. 24 Haziran hukukun ve demokrasinin, milletimizin tarihi yürüyüşüne devamı için vesile olacaktır. Adalet ve demokrasiyi milli güvenlik şemsiyesi haline getireceğiz. Hayırlı olsun…

Haber: Ülker Yılmaz Caba

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