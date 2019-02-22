Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

Demokrat Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için avukat Tarcan Ülük'ü aday gösterdi.
Yerel seçim yarışı hızlanırken Demokrat Parti İzmir'in ilçelerinde adaylarını belirledi. 27 adayla seçimlere giren DP, İzmir'de kazanmayı hedefliyor.
Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler'in açıklaması şöyle;
“Hür seçimlerin mimarı” Demokrat Parti olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini, hâkimiyetin yeniden millette tecelli edeceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.
Bu vesile ile inandığımız demokratik değerler, adalete olan inancımız, milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk ve cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılığımız gereği, 31 Mart’ın, Türkiye’de en temel sorunlardan başlayarak topyekûn bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşünüyor, tarihe bir not düşmek kaygısıyla da beyan ediyoruz; seçimlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçerimizde Demokrat Parti Adaylarının çok iddialı olduklarını ve İzmir’i Demokrat Belediyecilikle tanıştıracaklarını söyleyerek, seçimlerin sürpriz partisi olacağımızı şimdiden seçmenimize beyan ve taahüt ederek, ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı günlerde vatanına ve davasına hiçbir şahsi beklentisi olmadan sahip çıkan dava arkadaşlarımıza aldıkları bu onurlu ve kutsal görevden dolayı teşekkür ediyor, Belediye Başkan Adaylarımızın İzmir’imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."
Demokrat Parti İzmir Belediye Başkan adayları:
|
İL / İLÇE ADI
|
ADI SOYADI
|
BÜYÜKŞEHİR
|
TARCAN ÜLÜK
|
ALİAĞA
|
BURCU TOROS
|
BALÇOVA
|
ALİ ŞENOL
|
BAYRAKLI
|
BARIŞ AKSUNA
|
BERGAMA
|
MUSTAFA KARAKAYA
|
BEYDAĞ
|
SÜLEYMAN EREKOĞLU
|
BORNOVA
|
BERKANT İNCEKARA
|
BUCA
|
BESİM TOROS
|
ÇEŞME
|
CİHAN KÖSEOĞLU
|
ÇİĞLİ
|
MÜŞERREF TUNA
|
DİKİLİ
|
GÜNAY ZAĞLI
|
GAZİEMİR
|
BAYRAM BİÇİCİ
|
GÜZELBAHÇE
|
BÜLENT ÜLÜK
|
KARABAĞLAR
|
ÜMİT BIÇAKCI
|
KARABURUN
|
SELİMAN ÇAKMAK
|
KARŞIYAKA
|
MEVLÜT GÜR
|
KEMALPAŞA
|
ADEM DAMLIGÜL
|
KINIK
|
KADRİ GÜNDOĞDU
|
KİRAZ
|
METİN YAŞAR
|
KONAK
|
ADNAN ZAĞLI
|
MENDERES
|
HÜSEYİN KIZILTAŞ
|
MENEMEN
|
NURŞEN DURĞUT
|
NARLIDERE
|
EMİNE İNCİ SÜRMELİ
|
ÖDEMİŞ
|
HALİS DANAGÜDEN
|
SELÇUK
|
MESUT MERCAN
|
TİRE
|
HASAN SİNAN SARP
|
URLA
|
NİLGÜN PAL
Haber Merkezi