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22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

22 Şubat 2019, Cuma 16:19
Demokrat Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için avukat Tarcan Ülük'ü aday gösterdi.

Yerel seçim yarışı hızlanırken Demokrat Parti İzmir'in ilçelerinde adaylarını belirledi. 27 adayla seçimlere giren DP, İzmir'de kazanmayı hedefliyor.

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler'in açıklaması şöyle;

“Hür seçimlerin mimarı” Demokrat Parti olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini, hâkimiyetin yeniden millette tecelli edeceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

Bu vesile ile inandığımız demokratik değerler, adalete olan inancımız, milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk ve cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılığımız gereği, 31 Mart’ın, Türkiye’de en temel sorunlardan başlayarak topyekûn bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşünüyor, tarihe bir not düşmek kaygısıyla da beyan ediyoruz; seçimlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçerimizde Demokrat Parti Adaylarının çok iddialı olduklarını ve İzmir’i Demokrat Belediyecilikle tanıştıracaklarını söyleyerek, seçimlerin sürpriz partisi olacağımızı şimdiden seçmenimize beyan ve taahüt ederek, ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı günlerde vatanına ve davasına hiçbir şahsi beklentisi olmadan sahip çıkan dava arkadaşlarımıza aldıkları bu onurlu ve kutsal görevden dolayı teşekkür ediyor, Belediye Başkan Adaylarımızın İzmir’imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Demokrat Parti İzmir Belediye Başkan adayları:

İL / İLÇE ADI

ADI SOYADI

BÜYÜKŞEHİR

TARCAN ÜLÜK

ALİAĞA

BURCU TOROS

BALÇOVA

ALİ ŞENOL

BAYRAKLI

BARIŞ AKSUNA

BERGAMA

MUSTAFA KARAKAYA

BEYDAĞ

SÜLEYMAN EREKOĞLU

 BORNOVA

BERKANT İNCEKARA

BUCA

BESİM TOROS

ÇEŞME

CİHAN KÖSEOĞLU

ÇİĞLİ

MÜŞERREF TUNA

DİKİLİ

GÜNAY ZAĞLI

GAZİEMİR

BAYRAM BİÇİCİ

GÜZELBAHÇE

BÜLENT ÜLÜK

KARABAĞLAR

ÜMİT BIÇAKCI

KARABURUN

SELİMAN ÇAKMAK

KARŞIYAKA

MEVLÜT GÜR

KEMALPAŞA

ADEM DAMLIGÜL

KINIK

KADRİ GÜNDOĞDU

KİRAZ

METİN YAŞAR

KONAK

ADNAN ZAĞLI

MENDERES

HÜSEYİN KIZILTAŞ

MENEMEN

NURŞEN DURĞUT

NARLIDERE

EMİNE İNCİ SÜRMELİ

ÖDEMİŞ

HALİS DANAGÜDEN

SELÇUK

MESUT MERCAN

TİRE

HASAN SİNAN SARP

URLA

NİLGÜN PAL

Haber Merkezi

Etiketler: Demokrat Parti, İzmir, yerel seçim, Tarcan Ülük
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