Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

Demokrat Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için avukat Tarcan Ülük'ü aday gösterdi.

Yerel seçim yarışı hızlanırken Demokrat Parti İzmir'in ilçelerinde adaylarını belirledi. 27 adayla seçimlere giren DP, İzmir'de kazanmayı hedefliyor.

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler'in açıklaması şöyle;

“Hür seçimlerin mimarı” Demokrat Parti olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini, hâkimiyetin yeniden millette tecelli edeceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

Bu vesile ile inandığımız demokratik değerler, adalete olan inancımız, milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk ve cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılığımız gereği, 31 Mart’ın, Türkiye’de en temel sorunlardan başlayarak topyekûn bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşünüyor, tarihe bir not düşmek kaygısıyla da beyan ediyoruz; seçimlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçerimizde Demokrat Parti Adaylarının çok iddialı olduklarını ve İzmir’i Demokrat Belediyecilikle tanıştıracaklarını söyleyerek, seçimlerin sürpriz partisi olacağımızı şimdiden seçmenimize beyan ve taahüt ederek, ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı günlerde vatanına ve davasına hiçbir şahsi beklentisi olmadan sahip çıkan dava arkadaşlarımıza aldıkları bu onurlu ve kutsal görevden dolayı teşekkür ediyor, Belediye Başkan Adaylarımızın İzmir’imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Demokrat Parti İzmir Belediye Başkan adayları:

İL / İLÇE ADI ADI SOYADI BÜYÜKŞEHİR TARCAN ÜLÜK ALİAĞA BURCU TOROS BALÇOVA ALİ ŞENOL BAYRAKLI BARIŞ AKSUNA BERGAMA MUSTAFA KARAKAYA BEYDAĞ SÜLEYMAN EREKOĞLU BORNOVA BERKANT İNCEKARA BUCA BESİM TOROS ÇEŞME CİHAN KÖSEOĞLU ÇİĞLİ MÜŞERREF TUNA DİKİLİ GÜNAY ZAĞLI GAZİEMİR BAYRAM BİÇİCİ GÜZELBAHÇE BÜLENT ÜLÜK KARABAĞLAR ÜMİT BIÇAKCI KARABURUN SELİMAN ÇAKMAK KARŞIYAKA MEVLÜT GÜR KEMALPAŞA ADEM DAMLIGÜL KINIK KADRİ GÜNDOĞDU KİRAZ METİN YAŞAR KONAK ADNAN ZAĞLI MENDERES HÜSEYİN KIZILTAŞ MENEMEN NURŞEN DURĞUT NARLIDERE EMİNE İNCİ SÜRMELİ ÖDEMİŞ HALİS DANAGÜDEN SELÇUK MESUT MERCAN TİRE HASAN SİNAN SARP URLA NİLGÜN PAL