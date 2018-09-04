Ekonomik kriz çiftçiyi vurdu

İYİ Parti Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Dr. Aytun ÇIRAY Türk Lirasının yaşadığı büyük değer kaybının zaten 16 yıllık AKP iktidarlarında gerileyen Türk tarımına ölümcül bir darbe vurduğunu ve çiftçiyi adeta koma noktasına getirdiğini belirtti.

Tarım üretiminde yaşanan büyük gerilemeler ve fahiş fiyat artışları üzerine bir açıklama yapan Çıray “24 Haziran’ı sanki 16 yıldır iktidarda değillermiş gibi güya yeni bir başlangıç ilân edenler, tek sorunlarının iktidarda kalmak olduğunu tekrar ortaya koydular. Dövizdeki korkunç yükseliş, dolayısıyla Türk Lirasının yaşadığı olağanüstü değer kaybı ekonomimizin bütün üretim güçlerini mefluç hale getirdi. Maalesef bundan en çok etkilenen de Türk tarımı ve çiftçisi oldu” dedi.

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