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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Erdoğan'dan ''Tel Rıfat'' açıklaması

25 Mart 2018, Pazar 17:49
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Trabzon 6. olağan il kongresinde konuştu.

Tel Rıfat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Münbiç hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika'nın bir önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız."

"İmza atmaktan imtina eden versin istifasını çeksin gitsin"

"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı." diyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradan açıkça söylüyorum; sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat, bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin."

AA

Etiketler: erdoğan, tel rıfat
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