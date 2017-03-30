Halaçoğlu'ndan Kürt bayrağı tepkisi: Kükreyenlerin sesi çıkmadı

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Irak'ta Kerkük Şehir Konseyi kararı ile kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasına tepki gösterdi. Halaçoğlu, "Barzani'nin bezini İstanbul ve Ankara'da bayrak diye Türk bayrağının yanına asanlar, Kerkük'e de dolaylı astırdılar. Kükreyenlerin sesi çıkmadı." dedi.

Kerkük Kent Meclisi’nin, Kürdistan bayrağının Irak bayrağı ile Kerkük sınırları içinde resmi binalara asılmasına yönelik kararı tartışmaları beraberinde getirirken, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yaşanan duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halaçoğlu, şunları yazdı: 'Kerkük Türktür Türk kalacaktır diyenler nerede? Barzani'nin bezini İstanbul ve Ankara'da bayrak diye Türk bayrağının yanına asanlar, Kerkük'e de dolaylı astırdılar. Kükreyenlerin sesi çıkmadı. Bilge Kağan boşa söylememiş. "Ey Türk titre ve kendine dön." Ne yazık ki 1300 yıl sonra yine titrememiz gerekiyor. DHA

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