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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

HDP'li milletvekillerinin tutuklu olması toplumda bir teselli oluşturuyor

22 Aralık 2016, Perşembe 14:12
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Yasin Aktay, HDP'li vekillerin tutuklanmasının toplumda bir teselli oluşturduğunu söyledi.

Belediyelere kayyım atanmasının şiddeti teşvik ettiği ve siyasal alanı daralttığı eleştirileri ile ilgili olarak da Aktay, "Valla tutuklamadık, her çeşit faaliyetine imkan verdik, hatta çözüm süreci dedik, ellerinde silah taşıdıkları halde dağlarda devriyeler halinde 10'ar 15'er 30'ar kişiler halinde gezmelerine bile ses çıkarmadı bu ülke" dedi. Yasin Aktay, ABD'yi PKK'ya doğrudan destek vermekle suçladı.

Irak bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen ve Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonu'na konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Yasin Aktay, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD, PYD'ye değil, doğrudan PKK'ya destek veriyor"

Ak Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Suriye'de aslında fiilen ABD'nin PYD'ye değil, doğrudan doğruya PKK'ya destek verdiğini kaydederek, PKK ABD'den almış olduğu bu destek ile ne yazık ki Türkiye sınırında bir terör devleti ve koridor oluşturmaya çalıştığını söyledi. PYD'nin bu koridor ile bir bakıma Akdeniz'e ulaşmaya çalıştığını söyleyen Aktay, "Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil, biz bunu reddettik, reddediyoruz. Biz Kürtlere de karşı değiliz asla. Bilakis Kürtlerin Suriye'nin geleceğinde hak ettikleri ilişkiye ve topraklarına dönmelerini arzu ediyoruz"dedi. 

Rusya ile ilişkilerin düzelmesinden sonra bu ülkenin PYD ve YPG'ye karşyı tutumunda bir değişiklik olduğunu da söyleyen Ak Partili Aktay, "Ama maalesef biz Rusya'nın bir durumunu hoş karşılamıyoruz. Esad rejimini koruma konusunda ortaya koyduğu ısrar ve bu ısrar çerçevesinde bugün Halep'te yaşanan katliamdan Rusya'da sorumludur. Rusya'nın bu vebalin altında kalması mümkün değil"diye konuştu.

"HDP'li vekillerin tutuklu olması toplumda bir teselli oluşturuyor"

Aktay, HDP'li Milletvekillerinin tutuklanması ile ilgili ise şunları söyledi:

"Her gün onlarca kişi katlediliyor ve bunları katledenler intihar bombacısı. İntihar bombacılarının eylemlerine gidiyor milletvekili, cenazelerine, taziyelerine katılıyor. Onları adeta teşvik ediyor, yönlendiriyor. Bu tür suçların toplum vicdanında bu şekilde kalması çok fazla kabul görmüyor. Aksine çok infial yaratıyor. Bugün eğer toplumda böyle bir saldırının karşısında, böyle bir saldırıda eğer toplumda bir infial bir isyan oluşmuyorsa, toplum içerisinde bir takım ayrışmalar oluşmuyorsa büyük ölçüde almış olduğumuz bu tür tedbirler yani bu arkadaşların tutuklu olması, bu milletvekillerinin teröre destek veriyor olduğu algısı toplumda güçlü bir biçimde var olan bu milletvekillerinin tutuklu olması toplumla bir teselli oluşturuyor. Bu teselli karşısında toplum bir infiale gitmiyor. Öbür türlü herkes mecliste terörist istemiyoruz. Doğrusu halkımıza kulak tıkayarak siyaset yapmıyoruz. Halkımız kendi ülkenin kaynakları ve vergileriyle maaş alan ve aldığı bu maaşlarla kendilerine silah döndüren kendilerine saldırıda bulunan insanların toplumun en muteber çatısı altında, demokrasinin sembolü olan bir mekanda bu şekilde istediği zaman istediği propagandayı ve istediği suçlamaları da kendi halkına karşı yapan insanları görmek istemiyor. Yani halk tarafından seçilmiş olmak eyvallah ama halk tarafından seçilmiş olmak size suç işleme ve teröriste destek vermek özgürlüğü tanımıyor. Elhamdüllilah gönül huzurluğu ile söylüyoruz biz artık terör örgütü ile terör örgütü ile müzahir olan o parti ile Kürt meselesini birbirinden fersah fersah ayırdık. Bizim için Kürt sorunu ayrıdır, bu teröristler ayrıdır."

 

DHA

Etiketler: yasin aktay
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