"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

İhsanoğlu: Soğuk kanlı üsluba dönülmeli

18 Aralık 2017, Pazartesi 20:29
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, “Türkiye, Arap Baharı hadiselerini tam kavrayamadı. Bugün her şeyden önce yapılması gereken husus, dış politikamızın bulunduğu istikametsizlik halinden, milli menfaatleri önceleyen, soğukkanlı üsluba dönmek lazım. Çok yönlü politikalar yürütülmeli, sakin diplomasiye önem verilmeli” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu Dışişleri Bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’daki olağanüstü toplantısında alınan Kudüs kararlarının önemine işaret etti. İhsanoğlu, “Ben Kudüs ile ilgili siyasi olmayan bir plan yaptım, bu planı birçok zirvelerden geçirdik, ülkeler imza attı ama uygulamaya gelindiğin de her ülke ‘Ben zaten Filistin’e yardımda bulunuyorum’ dedi. Ben, İstanbul’daki zirvenin kararlarının takip edilmezse uygulanmayacağından korkuyorum” diye konuştu.

Türkiye, Arap Baharı hadiselerini tam kavrayamadı

Arap Baharında bölge insanının hürriyet, emek, onur peşinde büyük kavgalara giriştiğini, despotların tek tek gittiğini, kalanların da gideceğini çünkü insanların hür yaşamak, demokrasi ve iyi yönetilmek istediğini vurgulayan İhsanoğlu, “Türkiye, 2011’deki, Arap Baharı hadiselerini tam kavrayamadı. Çok farklı sinyaller vermeye başladı. Bugün her şeyden önce yapılması gereken husus, dış politikamızın bulunduğu istikametsizlik halinden, milli menfaatleri önceleyen, soğukkanlı üsluba dönmek lazım. Çok yönlü politikalar yürütülmeli, sakin diplomasiye önem verilmeli” dedi. Ortadoğu’daki hadiselerin ancak bölgedeki güç boşluğunun doldurulmasıyla son bulabileceğini belirten İhsanoğlu, “Ortadoğu’da güç dengesi yok. Çünkü biz çıktıktan sonra ganimet peşindekiler yeni sistemi kuramadı” ifadesini kullandı. MHP’li İhsanoğlu, Dışişleri Bakanlığının daha iyi çalışması için bölge uzmanlarına ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

 

AA

Etiketler: ihsanoğlu
Okunma Sayısı: 493
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Şerif

    19.12.2017 10:30:29

    soğukkanlı davranış kahveye, sokağa gaz vermez.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

294. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

Riyad'da patlama sesi!

İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

Esad YPG'ye hain dedi

93 kayyım incelemeye alındı

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu

En Çok Okunanlar

Hüsnü ŞAHİT

OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
Ahmet BATTAL

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
Genel

Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
Genel

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
M. Latif SALİHOĞLU

Kemalist patentli Menemen Kumpası
Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
Genel

AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
Genel

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
Genel

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.