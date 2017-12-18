İhsanoğlu: Soğuk kanlı üsluba dönülmeli

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, “Türkiye, Arap Baharı hadiselerini tam kavrayamadı. Bugün her şeyden önce yapılması gereken husus, dış politikamızın bulunduğu istikametsizlik halinden, milli menfaatleri önceleyen, soğukkanlı üsluba dönmek lazım. Çok yönlü politikalar yürütülmeli, sakin diplomasiye önem verilmeli” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu Dışişleri Bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’daki olağanüstü toplantısında alınan Kudüs kararlarının önemine işaret etti. İhsanoğlu, “Ben Kudüs ile ilgili siyasi olmayan bir plan yaptım, bu planı birçok zirvelerden geçirdik, ülkeler imza attı ama uygulamaya gelindiğin de her ülke ‘Ben zaten Filistin’e yardımda bulunuyorum’ dedi. Ben, İstanbul’daki zirvenin kararlarının takip edilmezse uygulanmayacağından korkuyorum” diye konuştu.

Türkiye, Arap Baharı hadiselerini tam kavrayamadı

Arap Baharında bölge insanının hürriyet, emek, onur peşinde büyük kavgalara giriştiğini, despotların tek tek gittiğini, kalanların da gideceğini çünkü insanların hür yaşamak, demokrasi ve iyi yönetilmek istediğini vurgulayan İhsanoğlu, “Türkiye, 2011’deki, Arap Baharı hadiselerini tam kavrayamadı. Çok farklı sinyaller vermeye başladı. Bugün her şeyden önce yapılması gereken husus, dış politikamızın bulunduğu istikametsizlik halinden, milli menfaatleri önceleyen, soğukkanlı üsluba dönmek lazım. Çok yönlü politikalar yürütülmeli, sakin diplomasiye önem verilmeli” dedi. Ortadoğu’daki hadiselerin ancak bölgedeki güç boşluğunun doldurulmasıyla son bulabileceğini belirten İhsanoğlu, “Ortadoğu’da güç dengesi yok. Çünkü biz çıktıktan sonra ganimet peşindekiler yeni sistemi kuramadı” ifadesini kullandı. MHP’li İhsanoğlu, Dışişleri Bakanlığının daha iyi çalışması için bölge uzmanlarına ihtiyacı bulunduğunu söyledi.