İnce: Aynı sözleri söyledi Enis Berberoğlu'yla Tuğrul Türkeş

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Enis Berberoğlu'nun tutuklu değil rehine olduğunu öne sürdü.

Emir komuta zinciri içerisinde çalışan bir yargı düzeni bulunduğunu savunan İnce, "Onun için arkadaşımız, milletvekilimiz tutuklu değildir, rehinedir. Aynı sözleri söyledi Enis Berberoğlu'yla Tuğrul Türkeş. Birisi şu anda milletvekili adayı ama serbest geziyor. Biri yine milletvekili adayı ama tutuklu. Yani Tuğrul Türkeş'in söyledikleriyle Enis Berberoğlu'nun söyledikleri arasındaki fark nedir. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden bir yargının yanlış kararları sonucunda arkadaşımız tutsaktır. İnşallah saylı günler kaldı. Yargı doğru kararları verecektir." diye konuştu.

İnce, infaz koruma memurlarıyla da sohbet ettiklerini ifade ederek, "Onların da sorunları var. Orman muhafaza memurlarının, sağlık memurlarının ve infaz koruma memurlarının 3600'e dahil edilmemesiyle ilgili sıkıntıları dinledim. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yaptırıp onların da sorunlarını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.