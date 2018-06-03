İnce'den Erdoğan'a apolet cevabı

İstanbul'da konuşan CHP cumhurbaşkanı adayı İnce, yeni bir apolet açıklaması yaptı. 2. Ordu Komutanı Temel'in apoletlerini sökeceğini tekrarlayan İnce "Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan'ın emir eri olursun. Bana 'Apoletlerini sökemez' diyor. Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğ'a 'terörist' demiş adamsın" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kağıthane Nurtepe'de konuştu. Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın aktardığına göre İnce’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adıyaman, Malatya tütününü yasakladı, Amerikan tütünlerine teslim etti. Şimdi soruyorum: Amerikan tütününde vitamin mi var? 'Milliyim' diyor. Sen millisin de niye Saray'da Hindistan mermeri kullanıldı. Sen millisin de Süleyman Şah Türbesi’ni niye taşıttın? Rahmetli sağlığında bile böyle gezmedi. Peki sen millisin de neden 1 Mart tezkeresini getirdin?"

"TSK Disiplin Talimatnamesi gereği askerler siyasi parti toplantılarına katılamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılayan astsubayları görevden alınmadı mı? Siyasi parti toplantılarına katılanlar hapse atılmadı mı? Benim hapse attırmak gibi niyetim yok. Ama apoletlerini sökeceğim o generalin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan, 24 Haziran'da belli olacak. Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan'ın emir eri olursun. Bana 'Apoletlerini sökemez' diyor. Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğ'a 'terörist' demiş adamsın. Sen Türk ordusuna kurulan kumpasın savcısısın. Türk ordusunu da düzelteceğiz."

İnce elinde anketler olduğunu söyleyerek; "Şu kadarını söyleyeyim. Erdoğan'ın uykuları kaçıyor." dedi.

Muharrem İnce, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ne gelerek, seçmenlere diplomasının fotokopisini dağıttı. İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.

İmam Hatipliler benim çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim. Ama sana sadece onların oyu lazım. Bir cumhurbaşkanı öğrencileri arasında ayrım yapar mı? İmam hatipli evlatlarım; kendinizi kullandırtmayın Erdoğan'a.

Üniversite diploması olmaması suç mu? Hayır değil ama olmadığı halde var demek ayıp. Bana ekonomi öğretecekmiş, bay ekonomist promtırlarını danışmanlarını alarak istediğin saatte istediğin kanalda karşıma çık. Konuları sen seç, tartışalım. Ben, TV'de 81 milyonun izlemesini isterim, siz de ister misiniz? Herhalde gelecektir, gelmeli.