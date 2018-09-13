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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İşte israf tam da budur

13 Eylül 2018, Perşembe 20:08
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Partisinin Balgat’taki genel merkezinde konuşan Karamollaoğlu, İslâm âleminin Hicri yılbaşını kutladı. İkiz Kuleler’e 11 Eylül’de saldırı yapıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, bu saldırıyı bahane ABD’nin İslâm coğrafyasında kan ve gözyaşının akmasına sebep olan politikalar izlediğine dikkat çekti. 12 Eylül antidemokratik darbenin 38’inci yıl dönümü olduğunu da ifade eden Karamollaoğlu, “Cenâb-ı Allah bir daha bu millete 27 Mayıs’lar, 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar, 15 Temmuz’lar yaşatmasın” temennisinde bulundu. Darbelerle Türkiye’nin önünün kesildiğine vurgu yapan Karamollaoğlu, “Çalışanın emeği, fakir fukaranın ekmeği çalınmıştır. Bir milletin umudu, geleceğe ilişkin hayalleri yok edilmiştir” dedi. 

Korkunç israf

Konuşmasında ekonomik krize ve hükümetin israflarına da değinen Karamollaoğlu şunları dedi: “Makam aracı konusunda gerçekten korkunç bir israf söz konusu; 2015-2016-2017, yani son 3 yılda kamuya araç satın alımına harcanan para tam 4,9 milyar lira. Aynı dönemde araç kiralamaya harcanan miktar ise 1,5 milyar liradan fazla.  Toplamda 6,5 milyar lirayı buluyor. Buna 2018 yılının ilk yarısını da kattığımızda bu rakam 7 milyar liraya ulaşıyor.” İki ay önce Çin’den bin bir zorlukla alınan 3,6 milyar dolar krediye dikkat çeken Karamollaoğlu, “Durumun vahametini siz düşünün” dedi.

Etiketler: saadet partisi, karamollaoğlu
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