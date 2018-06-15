Meral Akşener: Provokasyona gelmeyin

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Alçakları yeneceğiz” derken Millet İttifakı’nı kastettiğini söylerken “Günahtır be, alt tarafı bir seçim ve sonuçta milletimiz oy kullanacak” dedi.

Akşener, Suruç’taki olaylar için başsağlığı diledi. Suruç’taki saldırı hakkında da konuşan Akşener şunları dedi: “Suruç’ta nedenini bilemediğimiz bir olay gerçekleşti. Ölenlere Allah’tan sabır diliyorum. AKP’lilere de baş sağlığı diliyorum. Buradan Suruç’a diyorum ki, ‘Allah aşkına provokasyona gelmeyin. Bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok. Ne olur sakin olun.’ Devleti yönetenlerin olaya müdahale etmesi gerekiyor, tansiyonu düşürmemiz gerekiyor. “

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