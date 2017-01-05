MHP'li vekil: İstifa ettiğim iddiaları doğru değil

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğine yönelik haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Sancaklı, dün akşam bazı internet sitelerinde, partisinin MYK üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin haberler yapıldığını belirtti. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancaklı, bunların MHP'ye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sancaklı, "Atila Kaya'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının üzerinden oyunlar oynanmaya çalışılıyor." dedi. AA

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