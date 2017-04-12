MHP'lilerin yüzde 90'ı 'Hayır' diyecek

Referandum çalışmalarını ara vermeden sürdüren MHP Genel Başkan Adayı Oğan, sadece MHP değil AKP kanadında da etkili oldukları gerekçesiyle iktidar tarafından medya ambargosu uygulandığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, DW Türkçe'ye konuştu. Medyanın Saray talimatıyla ekranlara çıkarmadığını söyleyen Oğan, DW Türkçe’nin "MHP’li muhalifler TRT ve özel kanallarda ne kadar yer alıyor?" sorusunu "Sıfır. Hiç yer ayrılmıyor" diye cevapladı.

Oğan'ın açıkalamalarından satırbaşları:

HİÇKİMSE MİKROFON UZATMIYOR

"Bir tek FOX TV’de bir defa programa çıktık. Bir de bize yönelik saldırlar olduğunda ana akım medya değimiz HaberTürk, NTV, CNN Türk’te de zaman zaman haberlerin içinde bir iki cümle ile geçiştiriliyoruz. Bazen hükümet kanallarında bize yapılan saldırıları bizim provake ettiğimiz şeklinde bize dönük suçlayıcı haberlere yer veriyorlar. Onun dışında hiçbir şekilde hiçbir televizyon kanalı bize mikrofon uzatmıyor.

BİZ AKP KANADINDA DA ETKİLİYİZ

TRT’yi "referandum bilgilendirme programı adı altında Evet propagandası yapmakla" suçlayan Oğan özel kanallarda da MHP’li muhaliflere yönelik bir yasak olduğunu savundu. MHP'li muhaliflerin ekrana çıkarılmaması için "Saray'dan talimat var" diyen Oğan, kendilerine yönelik baskıyı MHP’li muhaliflerin sadece MHP tabanında değil aynı zamanda AKP tabanında da etkili olmasına bağlıyor. Oğan "CHP ne kadar çalışırsa çalışsın CHP’nin etki alanı sadece sol cenahla sınrılıdır. CHP Hayır verin diye hiçbir sağcı Hayır’a gitmez. Ama biz sağ içinden olduğumuz için bizim konuşmalarımızın çok etkisi oluyor. O sebeple CHP’nin konuşma yapmasına çok fazla kısıtlama getirmiyorlar ama bize kısıtlama getiriliyor" diye konuşuyor.

MHP'LİLERİN YÜZDE 90'I HAYIR DİYECEK

MHP seçmeninin yüzde 90’ının referandumda Hayır oyu kullanacağını savunan Sinan Oğan, MHPli muhaliflerin seslerini duyurmak için yaklaşık bir ay önce Kanal 3 Hilal adlı bir YouTube kanalı kurduğunu belirtti. Oğan ayrıca Hayır kampanyası için sosyal medyada da önemli bir çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi."