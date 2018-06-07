"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Milletvekili adayı Dökmeciler: Devletin bekası hükümetin bekası ile bir tutuluyor

07 Haziran 2018, Perşembe 12:14
Demokrat Parti İzmir İl Eski Başkanı ve İYİ Parti İzmir 2.Bölge Milletvekili adayı Metin Dökmeciler, İzmir’de seçim çalışmaları kapsamında beraberinde Demokrat Parti İzmir İl Başkan vekili Ahmet Nedim Turbil ve İlçe başkanlarıyla birlikte Demokrat Parti ve İYİ Parti Kiraz İlçe Başkanlıklarına ziyarette bulundu. Ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Dökmeciler gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti İzmir 2.Bölge Milletvekili adayı Metin Dökmeciler şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener ile bağımız; demokrasiye, adalete ve milletimize olan inancımız, 'herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için zenginlik' anlayışımızdır. Bu vesile ile inandığımız demokratik değerler, adalete olan inancımız, milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk gereği, 24 Haziran’ın, Türkiye’de en temel sorunlardan başlayarak topyekûn bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşünüyor, tarihe bir not düşmek kaygısıyla da beyan ediyoruz. Ülkemizin son 16 yılında, tek bir partinin iktidarı, bir tek kişinin şahsında yeniden kodlanmış, iktidarına evrilmiş, ülkenin bekası, hükümet edenlerin bekaları ile bir tutulmuş, iktidar mücadelesi millet ve vatan mücadelesinin önüne geçmiştir." dedi. 

 Akşener’in cumhurbaşkanı seçilmesi ile 72 yıllık demokrat geleneğin, bir kez daha ilkeleri ile inancı ile Cumhurbaşkanlığı makamında temsil edileceğini söyleyen milletvekili adayı Metin Dökmeciler ardından seçim çalışmalarına Karaburç ve Beydağ ilçelerinde devam etti.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Haber Merkezi

Etiketler: İzmir, seçim, İYİ Parti, milletvekili, DP
Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez Bankası yine faiz artırdı

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

    Milletvekili adayı Dökmeciler: Devletin bekası hükümetin bekası ile bir tutuluyor

    Akşener: Mutlaka alternatif üretmeyi severim

    Türkiye'de nüfusa kayıtlı 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı var

    ABD ile S-400 anlaşmazlığı sürüyor

    Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar

    Erdoğan: Türkiye'de basın özgürlüğü var

    Millet artık T A M A M diyecek
    📷

    Akıllı Tahta

    Bilimin ölüme çare arayışı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    “Gazze’ye Özgürlük” yolda

    Saadet Partisi’nin afişi söküldü; CHP afişleri kesildi

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor

    Gazeteciler niye hapiste?

    İktidar her rejimde, muhalefet sadece demokraside vardır

    Üniversitelerde de korku hakim

    ByLock topunu yargıya attı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor
    Genel

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmalı?
    Genel

    Millet artık T A M A M diyecek
    Risale-i Nur'dan

    “Kadir Gecesi’ni hususan son 10 günde arayınız”
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah kimi sever, kimden yanadır?
    Caner KUTLU

    Demokrasi, fıtrat ve şeriata uygundur
    Ahmet BATTAL

    Kışla ve siyaset yaklaşımları
    Genel

    Üniversitelerde de korku hakim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.