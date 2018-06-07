Milletvekili adayı Dökmeciler: Devletin bekası hükümetin bekası ile bir tutuluyor

Demokrat Parti İzmir İl Eski Başkanı ve İYİ Parti İzmir 2.Bölge Milletvekili adayı Metin Dökmeciler, İzmir’de seçim çalışmaları kapsamında beraberinde Demokrat Parti İzmir İl Başkan vekili Ahmet Nedim Turbil ve İlçe başkanlarıyla birlikte Demokrat Parti ve İYİ Parti Kiraz İlçe Başkanlıklarına ziyarette bulundu. Ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Dökmeciler gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti İzmir 2.Bölge Milletvekili adayı Metin Dökmeciler şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener ile bağımız; demokrasiye, adalete ve milletimize olan inancımız, 'herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için zenginlik' anlayışımızdır. Bu vesile ile inandığımız demokratik değerler, adalete olan inancımız, milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk gereği, 24 Haziran’ın, Türkiye’de en temel sorunlardan başlayarak topyekûn bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşünüyor, tarihe bir not düşmek kaygısıyla da beyan ediyoruz. Ülkemizin son 16 yılında, tek bir partinin iktidarı, bir tek kişinin şahsında yeniden kodlanmış, iktidarına evrilmiş, ülkenin bekası, hükümet edenlerin bekaları ile bir tutulmuş, iktidar mücadelesi millet ve vatan mücadelesinin önüne geçmiştir." dedi.

Akşener’in cumhurbaşkanı seçilmesi ile 72 yıllık demokrat geleneğin, bir kez daha ilkeleri ile inancı ile Cumhurbaşkanlığı makamında temsil edileceğini söyleyen milletvekili adayı Metin Dökmeciler ardından seçim çalışmalarına Karaburç ve Beydağ ilçelerinde devam etti.