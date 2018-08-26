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Of Kaymakamından dudak uçuklatan israf

26 Ağustos 2018, Pazar 16:45
Trabzon Of Kaymakamı Eyüp Fırat’ın görkemli makam odası için tam 41 bin TL harcandı.

Trabzon Of Kaymakamı Eyüp Fırat’ın görkemli makam odası sosyal medyada tepki çekmişti.

Yeni makam odasının yer aldığı Hükümet Konağı’nın önceki kaymakam döneminde ihale edildiği ve mobilyaların 41 bin liraya yapıldığı ortaya çıktı.

Of Kaymakamlığı geçtiğimiz Mayıs ayında yeni yapılan Hükümet Konağı’na taşındı. Hükümet konağında kaymakam için yapılan yeni makam odası ise dekorasyonu ile dikkat çekti. Altın rengi varaklı koltukların bulunduğu makam odası sosyal medyada da tepki çekti. Kaymakam Eyüp Fırat’ın makam odasında çekilen fotoğrafını paylaşan vatandaşlar durumu eleştirdi. Yapılan israfa tepki gösteren bir isimde Gazeteci Çağlar Cilara oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ‘yazık!’ diyen Cilara şu tweet’i attı: “Bizim paralarımız nereye gidiyor sizce? 41 bin TL ile yapılan işte bu kaymakam odalarına. Trabzon Of Kaymakamı Eyüp Fırat’ın görkemli makam odası için tam 41 bin TL harcandı. Hepimizin parası bu. Çok yazık.”

Haber Merkezi

Etiketler: trabzon, of, kaymakam, israf
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  • Ali Tam

    27.8.2018 01:39:37

    Kaymakam gayet mutlu poz veriyor, cehresini bu müsriflik karsisinda catmis adil bir kaymakam görüntüsü hic yok. Devlet yöneticileri kendileri devletin mali deniz yemeyen domuz derse, vatandas da bir azizlik düsünür. Eskiya bile kaymakamini mütedeyyin adil görmek ister misalini unutmayalim. Almanya Icisleri Bakani Antalya Belediye baskanini odasinda ziyaret ediyor. Baskan sag elininin parmaklariyla V yapiyor bir hizmetcisi hemen kosup puro koyuyor ates veriyor. Alman Bakanin NUTKU TUTULUYOR. Kimbilir artik Muhtarlardan da havalilar vardir KÖSK yaptiran falan!

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