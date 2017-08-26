OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

OHAL kapsamında 928 kamu personelinin ihraç edilmesiyle birlikte kamudan atılanların sayısı toplam 108 bin 896’ya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 15 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nda imzalanarak Resmî Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanan iki yeni KHK ile Erdoğan’ın başkanlığındaki hükümet tarafından OHAL gerekçeli yayımlanan KHK’ların sayısı 28’e çıktı.

693 sayılı KHK ile birlikte hükümetin gerçekleştirdiği kamudan ihraçlara geriye dönüşler de dahil edilerek bakıldığında, toplam 108 bin 896 kişi kamu görevini kaybetti. Bunun detaylarına bakıldığında ise; kamu kurum ve kuruluşlarından bugüne değin sivil personel olarak 73 bin 285 kişi ihraç edildi. Buna, 14 Temmuz tarihli veriler itibariyle 4 bin 87 hakim ve savcı da ilâve edildiğinde toplam 77 bin 372 sivil personel kamu görevini yitirmiş oldu. TSK’dan da 5 bin 646 subay, 3 bin 908 astsubay, 45 sözleşmeli er, 172 memur ve 67 işçi olmak üzere toplam 9 bin 838 kişi ihraç edildi. Bu hesaplamaya, TSK’nin eski yapısına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın verileri de dahil edildi. Türkiye’de kolluk kuvvetlerinde sayısal büyüklük açısından en önemli güç olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nden toplam 23 bin 304 kişi ihraç edildi. Bunun rütbeliler dahil 23 bin 201 polis, 23 mahalle bekçisi ve 80 sivil memur olduğu görüldü.