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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Popülist iktidarlar daha tehlikeli

09 Şubat 2019, Cumartesi 02:09
11. CUMHURBAŞKANI GÜL, POPÜLİZMİN EN ÇOK DEMOKRASİNİN TEMEL NİTELİKLERİNİ TAHRİP ETTİĞİNİ BELİRTEREK, ”İKTİDARLAR POPÜLİZM YAPARSA BU ÇOK DAHA TEHLİKELİ OLUR” DEDİ.

ÇOK KAYGI VERİCİ BİR DURUM

SON yıllarda popülizmin dünyanın birçok yerinde yükselmeye başladığını belirten Gül,“Bugün gördüğümüz popülizm, otoriter yönetim şeklinde ortaya çıkıyor. Demokrasinin temellerini hedef alıyor ve onu çürütüyor. Bu çok kaygı verici” diye konuştu.

TOPLUMLARA ZARARI BÜYÜK

Popülist siyasetin, muhalefetteyken söylem seviyesinde kalacağına dikkati çeken Gül, “Ama iktidardakiler popülizm yaparsa çok daha tehlikeli olur. Çünkü söylemle uygulama birleştiği anda neticeleri gerçekten büyük sıkıntı getirir ve toplumlara çok büyük zararlar verir” dedi.

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Popülist iktidarlar daha tehlikeli 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “iktidardakiler popülizm yaparsa çok daha tehlikeli olur. Çünkü söylemle uygulama birleştiği anda bunun neticeleri gerçekten büyük sıkıntılar getirir ve toplumlara çok büyük zararlar verir” dedi. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, popülizmin en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef aldığını belirterek “Adaletin, tarafsız ve bağımsız bir şekilde dağıtılmasını, kamudaki şeffaflığı, hesap verebilirliği, hür basını; bütün bunları hedef alıyorlar. Bütün bunlar, popülizmin ilerlediği ülkelerde geriliyor. Bunları her kıtada görebiliyoruz” dedi. 11.Cumhurbaşkanı Gül, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen ‘22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Yenibosna’da bir otelde düzenlenen zirvenin ikinci gününde, ‘Popülizm’ konusunun ele alındığı ‘Bilge Adamlar Oturumu’nda Gül’ün yanı sıra Arnavutluk, Slovenya, Romanya, Hırvatistan, Letonya, Moldova eski Cumhurbaşkanları da konuşmacı olarak yer aldı.

Toplumlara çok büyük zarar verir

Tarihin en kötü popülizminin 2. Dünya Harbi’nden önce yaşandığını ve bunun çok büyük acılara yol açtığını anımsatan Gül, şunları söyledi; Bugün gördüğümüz popülizm, otoriter yönetim şeklinde ortaya çıkıyor. Hepsinin ortak özelliği büyük hayal kırıklığı çeken toplumları ve halkları, öfkelerini, onların hissiyatlarını bilinçli bir şekilde hedef alarak, onların zafiyetlerini istismar etmeye başladı. Popülist tarzlar, muhalefetteyken söylem seviyesinde kalır. Tabii çok yıkıcı olur. Bir taraftan kitlelerin hissiyatını ateşlediği için bir şekilde eğitmiş oluyor. Ama iktidardakiler popülizm yaparsa çok daha tehlikeli olur. Çünkü söylemle uygulama birleştiği anda bunun neticeleri gerçekten büyük sıkıntılar getirir ve toplumlara çok büyük zararlar verir. Kısa vadede popülizm netice getirebiliyor. Popülist liderler, popülizmi kendisine yöntem kılan siyasi akımlar; uzun vadede herkesle birlikte kaybediyorlar. Popülizmin sürdürülebilirliği söz konusu değil.”

Adaletsizliği gidermenin yolu hukukun üstünlüğü

Popülizmin dış politikada da ülkelerin milli çıkarlarının telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açtığına dikkat eken Gül, şunları söyledi; Popülizm, diplomasinin geleneklerini, dilini hep küçük görür ve onları ihmal eder. Ama hamasi sözler, retorik, dış politikada o kadar tehlikeli ki, sonunda onun esiri haline gelirsiniz ve istemeye istemeye yanlışlara sürüklenirsiniz. Hele hele bunu dünyanın büyük ülkeleri yapmaya kalkarsa dünyaya barış değil, felaket ve güvensizlik getirir. Bütün kusurlarına rağmen demokrasinin mükemmelleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Abdullah Gül, “Gelirlerdeki adaletsizlikleri gidermek lazım. Bunu gidermenin yolu hiçbir zaman popülizm değil, demokratik değerleri, insan haklarını, hukukun üstünlüğü gibi temel evrensel kriterleri her ülkede güçlendirmekten geçer” diye konuştu.

 

Tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar

“Popülizm, en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor, onu çürütüyor” diyen Gül, “Adaletin, tarafsız ve bağımsız bir şekilde dağıtılmasını, kamudaki şeffaflığı, hesap verebilirliği, hür basını; bütün bunları hedef alıyorlar. Bütün bunlar, popülizmin ilerlediği ülkelerde geriliyor. Bunları her kıtada görebiliyoruz. Bunlar temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı için; yabancı düşmanlığını göçmenlere karşı düşmanlık, bazı ülkelerde islamofobi, antisemitizm gibi bunları kullanarak sözüm ona çoğunluğun hissiyatına hitap ediyor. Ama çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar” ifadelerini kullandı.

Etiketler: abdullah gül
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