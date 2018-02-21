''Şam rejimiyle görüşme'' ile ilgili Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Şam rejimi ile doğrudan resmi bir temasın söz konusu olmadığını belirterek, "Olağanüstü şartlar gerektirdiğinde, istihbarat birimimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında, "Bizim bütün talebimiz, hakkında tutuklama kararı, davalar bulunan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama şu anda Amerika'da bulunan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmeleri ve yargının önüne çıkmalarıdır. Beklentimiz, Trump yönetiminin bu terör örgütüyle ilgili somut adımlar atmasıdır." dedi.

Şam rejimi ile doğrudan resmi bir temasın söz konusu olmadığını belirten Kalın, "Fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde, belli sorunları çözmek için ilgili birimlerimiz, yani kastettiğim istihbarat birimimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Bu, zaten istihbarat birimimizin temel görev tanımları arasındadır." diye konuştu.

Kalın, "İkide bir önümüze 'Afrin operasyonu durmalı, şöyle, böyle olmalı...' gibi açıklama getirenlere cevabımız budur; Kimseye bir izahat borcumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal çıkarları için gereğini yapmaktadır." ifadesini kullandı.

'Afrin'e girme teşebbüsüne karşı tedbirler alındı'

Rejim destekçisi terörist grupların Afrin'e girme teşebbüsüne ilişkin İbrahim Kalın, şunları söyledi:

"Bugün yarın böyle bir teşebbüste tekrar bulunabilirler mi? Mümkündür. Ama bununla ilgili tedbirler alınmıştır. Orada PYD/YPG terör örgütüne destek mahiyetinde atılacak her adım doğrudan bunların terör örgütleriyle aynı safta yer alması ve bizim için de meşru hedef haline gelmesi demektir."

'Cumhurun İttifakı' konusunda Kalın, "Katılmak isteyen başka aktörler olursa, 'Cumhurun İttifakı', adı üstünde herkese açık. Bütün cumhuru kapsaması arzu edilir." dedi.