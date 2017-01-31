Sistemin adı tek kaptanlık

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine getirilen ‘tek adam’ eleştirilerini ‘tek kaptan’ diyerek savundu.

Eskişehir’deki bir toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yapılanın rejim değişikliği olmadığını savunarak, ‘tek adam’ eleştirilerine “Yani tek adam rejimine doğru mu gidiyoruz? diye size soruyorlar. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki ‘tek adam filan değil kardeşim. Şunu deseniz kabul. Tek kaptan sistemine mi doğru gidiyor? Tek kaptan sistemine doğru. Tek kaptan sistemi son derece önemli” diye cevap verdi.

‘200 yıllık geçmişe nokta koyacağız’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ siteminin 200 yıllık geçmişe nokta koyacağını söyleyen bakan, “Önemli süreçten geçiyoruz. Bu sürecin adı referandum süreci. Türkiye’nin kırılma süreci. Tam 200 yıllık bir süreç. 1808’de 2’nci Mahmut’la beraber başlayan yabancıların bizim yönetime müdahalesinin aleniyet kazandığı bir dönemden bahsediyorum. Asgari 200 yıllık bir geçmişe nokta koyacağımız bir sürecin içindeyiz” diye konuştu.

‘İslâm’a uygun olanı getir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni sistem için “İslâm’a uygun değil” diyerek getirdiği eleştiriye de yanıt veren Çelik, “Biz de söylüyoruz. İslâm’a uygun olanı getir hemen konuşalım. Türkiye Büyük Milet Meclisi tarihe ihanet yaptı diyor. Oysa tarihî bir görev yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi” dedi.