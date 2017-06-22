Sizlerden özellikle rica ediyorum

​Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

"Sivil toplum, devletin karşıtı değil, bilakis tamamlayıcısıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ülkenin dört bir köşesinden çok farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğuna işaret etti.

Salondaki manzaranın, ülke ve millet adına bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin vakıf ve gönüllü teşekküller noktasında ne kadar zengin ve mümbit olduğunun herkesçe bilindiğine değindi.

Erdoğan, geçmişte yaşanan onca sıkıntı ve baskıya rağmen, bugün sivil toplum kuruluşlarının eskisinden çok güçlü bir şekilde çalışmalarına devam etmelerinin, milletin bu müesseselere sahip çıkması sayesinde olduğunu bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de sorumluluk üstlendiğimiz her yerde özellikle de son 15 yıldır sizleri her açıdan desteklemeye, önünüzü açmaya, işlerinizi kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz, birileri gibi sivil toplumu tehdit olarak değil, milli birlik ve beraberliğimizin kilit taşı olarak görüyoruz. Sizler ülkemizde katılımcı demokrasinin aracı, sosyal barışımızın adeta sigortası olan kuruluşlarımızsınız.

Burada şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sivil toplum, devletin karşıtı değil, bilakis tamamlayıcısıdır. Bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun sivil toplumun desteği, yardımı, işbirliği olmadan hedeflerini gerçekleştiremez. Bilhassa milletimizin karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların giderilmesinde, sizlerin katkısının son derece gerekli olduğuna inanıyorum."

15 Temmuz gecesini hatırlattı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirilen iftardaki konuşmasında, bir yıl önce 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin, tarihinin en büyük felaketlerinden birinin eşiğinden döndüğünü ifade etti.

"Acı akıbetten kurtulamayacaklar"

Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, onların tüm dünyada propagandasını yaptıklarının aksine bir hukuk devleti olduğu için böyle davranabiliyorlar. Kendi hallerine bıraksak milletimiz bunları sokakta tükürüğüyle boğar. Bu süreçte bizlere düşen görev, milletimize olan borcumuzu ödemek için bu hainlere hiçbir yerde ve hiçbir şekilde fırsat vermemektir. Cumhurbaşkanı olarak külliyeden görevlendirdiğim arkadaşlarım, şahsi avukatlarım ve ilgili bakanlıklarımız aracılığıyla mahkemeleri günü gününe takip ediyoruz."

Adli tatilin yakın zamanda başlayacağını ve eylül, ekim aylarına kadar bir boşluk olacağını anımsatan Erdoğan, daha sonra yargının görevini sürdüreceğine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri olarak sizlerden de mahkemelerde hazır bulunmanızı özellikle rica ediyorum. Bunları takip etmelisiniz ve bu onların şovlarına falan fırsat vermeyecek. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize moral vermek, aynı zamanda meydanı bu alçaklara bırakmamak için süreç tamamlanana kadar mahkemeleri hem fiziki olarak hem de işlemler açısından çok yakından takip etmelisiniz. Gördüğümüz eksiklikleri, aksaklıkları, yapacağımız katkıları Adalet Bakanlığımıza ve diğer ilgili arkadaşlarımıza bildirmenizi rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığında Devlet Denetleme Kurulunu tamamıyla bu işle görevlendirmiş bulunuyorum. Devlet Denetleme Kurulunun dışında da ayrıca yine görevlendirdiğim arkadaşlarım var."

"Yükümüze omuz vermenizi bekliyorum"

Başdanışmanlarının İstanbul ve Ankara'da yargının devam eden sürecini takip ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bu bizim, 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimize karşı bir borcumuzdur. İçeride ve dışarıda, beka mücadelesi verdiğimiz bu kritik dönemde sivil toplum kuruluşlarımızın siz kıymetli temsilcilerinden yükümüze omuz vermenizi bekliyorum." dedi.