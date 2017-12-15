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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

"Talimatları duyduk; bekliyoruz"

15 Aralık 2017, Cuma 19:08
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Silivri'de partisinin İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tekin, toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin CHP'li belediyelere operasyon hazırlığı yapılacağı yönünde bir duyumları olup olmadığıyla ilgili bir soruya Tekin, "Talimatları duyduk. Bekliyoruz" şeklinde yanıtladı.  

"SANKİ BELEDİYELER HİÇ DENETLENMİYORMUŞ GİBİ ..."

Gürsel Tekin, "Sayın Erdoğan daha bir ay önce dedi ki 'gereğini yapın yoksa ben gereğini yapacağım'. Tabi bir kabile sistemi geçerli. Belediyelerle ilgili geçmiş tarihe bakıldığında belediyeler incelenir, bakılır. Sayıştay raporları neyi  gerektiyorsa o yapılır. Kaldı ki her yıl devletin kurumları belediyeleri inceler ve raporlarını tutar, sonra çeker gider. Sanki belediyeler hiç denetlenmiyormuş gibi falan filan değil" dedi. 

"CHP'Lİ BELEDİYELER DE BU TAHSİSİ YAPMIŞSA ORADAN DA BİZ HESAP SORALIM"

TBMM'sine bir teklif sunduğunu hatırlatan CHP'li Tekin, şunları söyledi:

"Bunun içinde CHP'li varsa önce CHP'lilerden başlayalım. En son sıra da size gelsin. 81 ilde FETÖ'ye tahsis edilen bin 800 tane devasa arsanın, kulelerin, okulların kimler tarafından tahsis edildiğini; bunları hangi belediye başkanı tahsis etmiştir, hangi belediye başkanı imar uygulamasını yapmıştır, hangi bakanlık teşvik kredisini vermiştir? Bunun tamamını bir soruşturmaya tabi tutalım. Önce de CHP'den başlayalım. Bakalım CHP'li belediyeler de bu tahsisi yapmışsa oradan da biz hesap soralım."

Öte yandan basın toplantısında Gürsel Tekin'e Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil de eşlik etti.

DHA

Etiketler: gürsel tekin
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