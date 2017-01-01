"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacak

01 Ocak 2017, Pazar 12:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetleyen Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. 

Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan, terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır."

Kılıçdaroğlu, mesajında saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileklerini iletti.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, ortaköy, reina
Okunma Sayısı: 692
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

    Güvenlik ve istihbarat muamması

    Güzel şeyler de oluyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

    Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

    Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

    Berlin'deki Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renklerine büründü

    Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

    120 fabrikada üretim durdu

    3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

    Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

    İthalat da, ihracat da düştü

    NATO'da bayraklar yarıya indirildi

    ''Çok güzel bir ülke burası; böyle bir şeyin olması çok yazık''

    İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme!

    Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

    Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı!

    Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli
    Faruk ÇAKIR

    Sermayeyi mi kaybettik?
    Cevher İLHAN

    Teröre yanlış teşhis yanlış konsept
    Genel

    Güvenlik ve istihbarat muamması
    Genel

    Anayasa teklifine üç itiraz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörden niye korunamıyoruz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın yeniden doğuşu
    Caner KUTLU

    Akl-ı selim
    Genel

    Güzel şeyler de oluyor
    Ahmet BATTAL

    Dalga beraber geçilir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.