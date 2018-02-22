'Teröriste destek veren teröristtir'

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Suriye rejimi tarafından Afrin'e gönderildiği iddia edilen silahlı birliğin yürüttüğümüz mücadelenin sonucunu değiştirme kapasitesi yoktur. Terörün yanında kim olursa olsun o da bizim hedefimiz olacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen "A 400M C Seviyesi Bakım Kabiliyeti Kazanım Töreni''nde yaptığı konuşmada, Türkiye sınırlarındaki terör yapılanmalarının mutlaka bertaraf edileceğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin buna gücünün yeteceğini vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Buradaki sorun, dostlarımızın Türkiye'nin birlik, bütünlüğünü hedefleyen terör örgütleriyle birlikte görüntü vermesidir. Arazide onlarla birlikte ortaklık yapmasıdır. Esas problem budur ve bunun da sürdürülebilir olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Terör örgütünün kendisi olduğu bugün çok net bir şekilde ispat edilmiş olan bir yapı ile hangi amaç için olursa olsun siz ittifak edemezsiniz. Müttefikimiz olarak ittifak edemezsiniz, insan haklarını, evrensel değerleri savunan bir ülke olarak bunu yapamazsınız. Çünkü en temel insan haklarını, değerlerini bu şekilde bu yöntemle, bu yolla ihlal ediyorsunuz anlamına gelir. O yüzden beklentimiz, bütün dünyadan ve tabi öncelikle müttefiklerimizden, bugüne kadar terör örgütlerine verdikleri desteği sonlandırmaları, ortaklığı bitirmeleri, bugüne kadar onlara sağladıkları her türlü silah, mühimmatları da toplamalarıdır. Onun dışında başka hiçbir şekilde bu meselenin çözülmesi mümkün değildir."

Türkiye'nin ve Türk milletinin, kendi geleceği, toprak bütünlüğü için neye mal olursa olsun, bedeli ne olursa olsun güvenliğini tehdit eden terörist yapıların tamamını mutlaka bertaraf etmek zorunda olduğuna dikkati çeken Canikli, başka bir ülkenin de böyle bir tehditle karşı karşıya kalması durumunda aynı şeyi yapacağını söyledi.

"Teröre destek veren hedefimiz haline gelir"

Türkiye'nin bir müttefikinin ya da müttefiklerinin, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüyle herhangi bir şekilde hangi isim adı altında, hangi formatta olursa olsun bir araya gelemeyeceğine işaret eden Canikli, "Yani hem müttefiklik hem de teröre destek. O yüzden bu çağrı sadece müttefiklerimize değildir. Bütün dünya için geçerlidir ama özellikle komşularımız, şu anda birlikte arazide taktik, işbirliği içerisinde olduğumuz bütün ülkeler için de geçerlidir." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Şu veya bu şekilde, doğrudan veya dolaylı vekaleten ya da direkt olarak hiçbir ülkenin hiçbir şekilde terör örgütüne destek vermemesi gerekir. Verse dahi yine sonuç değişmeyecektir. Şu anda Suriye rejimi tarafından Afrin'e gönderildiği iddia edilen silahlı birliğin Afrin'de o bölgede yürüttüğümüz terörle mücadelenin sonucunu değiştirme kapasitesi hiçbir zaman yoktur ve olmayacaktır da. Terörün yanında kim olursa olsun o da bizim hedefimiz olacaktır. Eğer bir sorun ve sorumlu aranıyorsa böyle durumlarda 'senin, teröristin yanında ne işin var?' sorusunu sormamız gerekiyor. Biz öyle yapıyoruz zaten. Yani birisi terörle herhangi bir şekilde birlikte orada bulunursa bu, bizim terörle mücadelemizi ortadan kaldırmaz, bizi zayıflatmaz, bizi caydırmaz, bizi engellemez, sadece teröriste destek vermek için gelen gruplar da bizim hedefimiz haline gelir. Teröriste destek veren teröristtir. Çok açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.