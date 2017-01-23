Türkiye'nin Trump yönetiminden beklentilerini açıkladı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Trump yönetiminden, Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesini ve PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesini temenni ediyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamış ve bu süreçte, hem Ortadoğu politikalarında hem dünya siyasetinde ABD'nin izleyeceği yeni yol haritalarını ortaya koymaya çalışacağı anlaşılmaktadır. Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu'da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz." dedi. AA

Okunma Sayısı: 46

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.