Türkşen siyaseti bıraktı

İYİ Parti’nin kurucu üyelerinden Ali Türkşen, siyasî hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Türkşen, yaptığı açıklamada iş yoğunluğu sebebiyle siyaseti bırakma kararı aldığını söyledi. Ali Türkşen, kişisel Twitter hesabında siyaseti bırakma kararı aldığını duyurdu. “Bir yılı aşkın süredir devam ettiği ve her adımından büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum” dedi.

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.