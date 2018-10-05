Vekil ‘kriz yok’ dedi, abisi konkordato ilân etti

Denizli’de ekonomide yaşanan krizle ilgili açıklama yapan ve “kriz yok” diyen AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün abisinin şirketinin konkordato istediği öğrenildi.

Yerel Denizli24 Haber’in aktardığına göre döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların ardından ortaya çıkan ortamda Denizlili tekstil şirketlerinin kendini koruma çalışmaları devam ediyor. Şirketler bu kapsamda kendini koruma adına konkordato ilan ediyor. Konkordato ilân eden şirketler kervanına Aslan Tekstil sahibi AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün abisi İsmail Aslan da eklendi. Ök, dün yaptığı yazılı açıklamada Eylül ayında açıklanan tarihi ihracat rekorunun, her fırsatta IMF’yi gündeme getiren fırsatçılara en güzel cevap olduğunu diyerek “kriz yok” demişti.

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