Yıldırım'dan Rus mevkidaşına taziye mesajı

Başbakan Binalı Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi bir uçağın Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Başbakan Dimitri Medvedev'e dogrudan bir taziye mesajı göndererek, ölenler için taziye ve dayanışma mesajını iletti.

DHA

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