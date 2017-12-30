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30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Yıldırım: Mağdur olanların haklarını iade ettik

30 Aralık 2017, Cumartesi 16:50
Başbakan Binali Yıldırım, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Edirne 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Edirne'yi "Türkiye'nin dünyaya açılan şehri, vitrini" şeklinde tanımladı.

Başbakan Yıldırım, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar hakkında, "Bunun karşısında durmak darbelere cesaret vermektir, bunun karşısında durmak darbecilere ümit vermektir." dedi.

Edirne'nin Kudüs'ün kardeşi olduğunu dile getiren Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına değinirken, şunları söyledi:

"E ne oldu? 'Ben yaptım oldu.' demekle oluyor mu? Olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 'Senin kararını tanımıyoruz.' dedi. Bütün Müslüman ülkeler, aklıselim olan dünyadaki bütün ileri gelen ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti. Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına, hem Müslüman alemi hem Hristiyan alemi, kısacası insanlık sahip çıktı. Yakın gelecekte Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak."

"Mağdur olanların haklarını iade ettik"

Başbakan Yıldırım, "Biliyorsunuz ByLock nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar oldu, haklarında kovuşturma, soruşturma başlatılanlar oldu ama yapılan titiz çalışmalar sonunda, bunların başka bir programa girmelerine rağmen, o programdan, bilgileri, haberleri olmadan ByLock'a yönlendirildikleri ortaya çıktı. Bunu dikkate aldık, incelettik ve bu şekilde mağdur olanların haklarını iade ettik." dedi.

AA

Etiketler: binali yıldırım
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  • HÜSEYİN İLHAN

    30.12.2017 17:32:22

    Sn.YILDIRIM maalesef yüzbinlerin ve milyonların hukukunıu iç ettiniz.HAKLARINI GASB ETTİNİZ.Sakın haklarını iade ettik lafını söylemeyiniz.AHİRET VAAR,HESAP GÜNÜ VAAR,ŞAŞMAZ VE HATA YAPMAZ ADİL'İ MUTLAK YÜCE RABBİMİZ VAR.Ancak ve ancak orada bu hakların iadesi olacaak,Zulüm eden zalimlerin hesabını görecek ve masumlarla-mağdurları mukni edecek hüküm ancak ve ancak orada tecelli edecektir.Sizler hep kaş yapayım derken göz çıkarttınız.Hatta vücutları katl ettiniz.YAŞASIIIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEEEEEEEM.

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