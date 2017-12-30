Yıldırım: Mağdur olanların haklarını iade ettik

Başbakan Binali Yıldırım, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Edirne 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Edirne'yi "Türkiye'nin dünyaya açılan şehri, vitrini" şeklinde tanımladı.

Başbakan Yıldırım, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar hakkında, "Bunun karşısında durmak darbelere cesaret vermektir, bunun karşısında durmak darbecilere ümit vermektir." dedi.

Edirne'nin Kudüs'ün kardeşi olduğunu dile getiren Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına değinirken, şunları söyledi:

"E ne oldu? 'Ben yaptım oldu.' demekle oluyor mu? Olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 'Senin kararını tanımıyoruz.' dedi. Bütün Müslüman ülkeler, aklıselim olan dünyadaki bütün ileri gelen ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti. Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına, hem Müslüman alemi hem Hristiyan alemi, kısacası insanlık sahip çıktı. Yakın gelecekte Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak."

"Mağdur olanların haklarını iade ettik"

Başbakan Yıldırım, "Biliyorsunuz ByLock nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar oldu, haklarında kovuşturma, soruşturma başlatılanlar oldu ama yapılan titiz çalışmalar sonunda, bunların başka bir programa girmelerine rağmen, o programdan, bilgileri, haberleri olmadan ByLock'a yönlendirildikleri ortaya çıktı. Bunu dikkate aldık, incelettik ve bu şekilde mağdur olanların haklarını iade ettik." dedi.