Bir buruk Ramazan Bayramı daha: Gazze'de durum görülmemiş derecede kötü...

Gazze'deki Filistinliler, Ramazan Bayramı'nı İsrail ablukası altında ve daha önce görülmemiş derecede kötü ekonomik şartlar altında karşıladı.

Alım gücünün son derece düşmesi ve bayram ihtiyaçlarının karşılanamamasından dolayı Filistinliler arasında genel bir hayal kırıklığı hakim.

Mağaza sahiplerinin ticarethanelerinde makul düzeyde mal sunmalarına rağmen müşteriler çok az alışveriş yapıyor.

Çarşılarda müşteri yok

Gazze'nin en ünlü çarşılarından Es-Saha'ya alışveriş yapmak için gelen Suha Ahmed, yaptığı açıklamada, cebinde kendisine annesinin verdiği 50 şekelden (15 dolar) başka para bulunmadığını ve bununla çocuğuna bayramlık elbise almak istediğini söyledi.

Suha, eşinin devlet memuru olduğunu, maaşının bir kısmını yaklaşık bir hafta önce aldığını ve onunla da ramazan ayı boyunca biriken borçlarını ödediğini belirtti.

Çarşıya çocuğuyla birlikte gelen Suha, kendisinden oyuncak almasını isteyen çocuğunun talebini yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Oyuncakçı İbrahim Habbuş (28) ise yıl boyunca beklediği bayram sezonunda müşterilerin azlığından şikayetçi.

Geçen yıllardaki bayramlarda büyük miktarda oyuncak sattığını aktaran Habbuş, bu yıl satışa sunduğu oyuncakların şimdiye kadar sadece yüzde 20'sini satabildiğini aktardı.

Dükkana gelen müşterilerin oyuncakları maliyetinden daha ucuza almak istediğini belirten Habbuş, bunun, Gazze halkının büyük bir kesiminin fakir olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Seyyar satıcılık yapan Said et-Tabatibi (26) ise önüne koyduğu elbiseleri indirimli fiyata sattığını söylese de kötü ekonomik şartlardan dolayı müşterilerin ilgisini çekmiyor.

Bayram öncesinde çarşının durumunun çok kötü ve müşterilerin çok az olduğunu ifade eden Tabatibi, müşterilerin çarşıya geldiğini, piyasadaki mallara baktığını ancak alışveriş yapmadan geri gittiğini söyledi.

Diğerleri gibi kendisi de çarşıdaki hareketliliğin durmasından şikayet eden Tabatibi, Filistin hükümeti ile gruplara ekonomik durumu kurtarmak için müdahale etme çağrısında bulundu.

Roka satıcısı Rami Ebu Hatır da sabahtan beri sadece 3 dolarlık satış yapabildiğini belirterek, çocuklarına bayramlık elbise alamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.

Gazze Ticaret Odası Halkla İlişkiler Müdürü Mahir et-Tabbaa ise Gazze'nin, Ramazan Bayramı'nı yaşadığı en zor ekonomik ve yaşam koşullarında karşıladığını vurguladı.

Gazze'de işsizlik oranının 2018 yılının ilk çeyreğinde 49,1'e yükseldiğini ifade eden Tabbaa, işsizlerin yüzde 64'ünün üniversite mezunu olduğuna işaret etti.

Tabbaa'nın açıklamasına göre, yaklaşık 1 milyon Filistinli geçimini Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile Arap ve uluslararası yardım kuruluşlarından temin ediyor.

Kötü ekonomik şartlardan dolayı Gazze'de satışlarda yüzde 50'den fazla düşüş yaşanıyor.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Yoksulluğun yüzde 53'e çıktığı Gazze'de, aşırı yoksulların oranı yüzde 33'e ulaşmış durumda. Gazzelilerin yüzde 72'si gıda güvensizliği sorunu yaşıyor. Ayrıca bölgede 250 bini aşkın Filistinlinin işsiz olduğu ifade ediliyor.

Bunun başlıca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki durgunluk gösteriliyor.