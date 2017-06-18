Mehmet Emin Ay: Ramazan-ı Şerif’e çok hürmet etmemiz lâzım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü tertiplediği Ramazan Sokağı faaliyetler dizisi kapsamında sokağa misafir olan Mehmet Emin Ay Hoca, burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Ay, “Ramazan, normal aylardan bir ay idi. Ne zamanki bir gece vakti Hira Nur Dağı’nda tefekküre dalmış olan Hz. Nebi’ye, bir ismi de Ruhu’l-Emin olan Cibril-i Emin, Rabbimizden âyetler indirdi. İşte o gece, gecelerin en kadirlisi, en kıymetlisi oldu o zaman. Adına leyletu’l-kadr denir oldu. Ve Mekkelilerin, kendisinden, ahlâkından, yaşantısından zerre miktarı şikâyet etmedikleri ve kendisine emanetlerini teslim ettikleri, sadakatin timsali olarak gördükleri, emin sıfatıyla adlandırdıkları Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece, âlemlere rahmet olarak kabul görüldü ve hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak tayin edildi.” diye konuştu.

Cennetin özel kapıları olduğunu belirten Ay, “Cennetin protokol kapıları gibi tahsis edilmiş kapıları vardır. Onlardan biri de Reyyan kapısıdır. Çok susayan bir insanı, susuzluğundan kandıran, susuzluğunu bitiren demektir Reyyan. O kapı ki oruçlulara özeldir.” dedi. Orucun şartlarına çok riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ay, “Ramazan-ı Şerif’e çok hürmet etmemiz lâzım gelir. Bunlara dikkat edelim ki mahşer gününde o da bize dikkat etsin ve bizi unutmasın. Çünkü o gün bunlara çok ihtiyacımız olacaktır. Oruçlunun ikinci sevinç anı, bu affediliş anıdır işte.” ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat Servisi