Müslümanlar Kanada’yı güçlü kılıyor

Trudeau, mesaj yayımlayarak Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından Başbakan Trudeau’nun tüm sosyal medya hesaplarından da duyurulan kutlama mesajı, yazılı ve görüntülü olarak verildi. Başbakan Trudeau mesajında, Kanada’da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Bir ay süren orucun ve düşüncenin ardından, Bayram, Müslümanların bir araya gelip kutlamak ve bu güzellikleri başkalarıyla paylaşmak için bir araya gelme zamanıdır.” ifadesini kullandı. Trudeau, Müslüman toplulukların Kanada’yı daha güçlü, daha açık ve daha müreffeh hale getirmeye devam ettiğine dikkati çekti.

May: Ramazan Bayramınız mübarek olsun

İngiltere Başbakanı Theresa May, Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. May, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi Twitter hesabından görüntülü mesaj yayınladı. Mesajında, Britanyalı Müslümanların ülkeye devasa ve değerli katkılarda bulunduğunu dile getiren May, bayramların “büyük kutlama ve sevinç zamanı” olduğunu belirterek, bayramın, Müslümanların ülkeye katkılarının kutlanması için bir fırsat oluşturduğunu kaydetti. Ülkeye katkılarından dolayı Britanyalı Müslümanlara teşekkür eden İngiliz lider, “Ramazan Bayramınız mübarek olsun.” dedi. İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8’ini oluşturuyor.