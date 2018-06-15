Onlara yine hüzünlü bayram...

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Bayramı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı’nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor. Kilis’te Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti. Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan sığınmacılar, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı.

12’nci bayram

Suriyeli Ahmet Mustani, 12 bayramdır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tek beklentilerinin bundan sonraki bayramları ülkelerinde, yakınlarıyla geçirmek olduğunu belirten Mustani, mazlumların sesine sadece Türkiye’nin kulak verdiğini ifade etti. Mustani, “İnşallah önümüzdeki bayramı Suriye’de geçiririz ve siz bizi ziyaret edersiniz. Türkiye’nin yaptığı gibi keşke tüm İslam aleminin liderleri tek saf halinde toplansa.” dedi. (AA)

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Akçakale de buruk

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Çadır Kentinde barınan Suriyeli sığınmacılar, bayramı buruk karşıladı.

26 bini aşkın Suriyelinin barındığı 9 mahalleden oluşan çadır kentte, bayram sabahı binlerce kişi mahallelerinde bulunan çadırlarda namaz kıldı. Suriyeliler, kıldıkları namaz sonunda ülkelerinde biran önce huzur ve barışın sağlanması için hep birlikte dua etti. Namaz bitiminde Suriyeliler, birbirleriyle ve aileleri ile bayramlaştı. Ülkelerinden uzakta bir bayramı daha geçirmenin burukluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye ve Türk halkına misafirperverliğinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti. (DHA)