Bayram olsun

Uzun ve feyizli günlerden sonra işte bayram.

Üç aylar ile başlayan bir suhulet mevsimi bayram ile tamamlanmış oldu.

Kimi sevindi, kimi üzüldü...

Namaz ve oruçla ilgisi olmayanlara bu güzel haller bir mahalle baskısı sayıldı.

Ah keşke bilebilselerdi?

Kaybettiklerinin ne kadar değerli olduğunu.

Çekecekleri azabı, pişman olacakları şeyleri..

İşte bu gün Ramazan Bayramı arkasından Kurban Bayramı gelecek.

İnsan hayatı başından sonuna kadar manevî hayat ile ilgilidir.

Yediğimiz lokmalardan, kullandığımız dakika ve eşyaya kadar.

Bir bir hesap vereceğimiz anlarımız..

Bayramı hak ettik.

Milletçe siyasetin atmosferinde kulaklarımız yeni vaatler ile doldu-taştı.

İnşallah haklı olanlar kazanır?

Bayramı anlatmak zordur...

Çünkü, yaşanan bir hadise olduğu için tarifi de zordur.

Bayramı önce gönüllerde ve kalplerde yaşamaktır.

Kalbi kin ve adavet ile dolu olanlarla bayram yapmak nasıl olur?

Bayram sevgi ile karşılanır.

Siması tebessümdür.

“Bayram gelmiş neyime” diyenler boşuna söylememiş.

Ardından “Kan damlar yüreğime”

Mısraları ise ya şehit olan bir annenin veya trafik kazasında yakınının acısını yüreğinde taşıyanların feryadıdır. Kolay değildir.

İman olmazsa böyle feryatlara tahammül etmek zordur.

Muhabbeti bu Kâinatın bir sebebi saymış Bediüzzaman.

Muhabbetin yerinde kullanılmadığı zamanlar, insanı adeta insanlıktan çıkarır.

Bayramı en tabi anlamda yaşayan çocuklardır.

Onların beyaz kâğıt gibi zihinleri bunu doyasıya hisseder.

Hayatı anlamlı kılan ebedî hayatın varlığıdır.

Asıl bayramı o zaman yaşacağız inşallah. Menfaatin ve muzır şeylerin bulunmadığı Cennet hayatının her anını bayram olarak hayatımıza bahşedecektir.

Bayramlar silinemeyen bir izdir sinelerimiz de..

Onu yok saymak mümkün değildir.

Can dostların, yavruların, çocukların, anane ve babaların ve yaşlıların…

Topyekûn hayatımızın asudeliğidir.

Müsamahanın, affediciliğin zamanlarıdır bayramlar.

En katı kalpleri bile dize getiren mananın adıdır bayram.

Bayramınız mübarek olsun!

Daha nice böyle güzel günlere erişmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.

Gönlünüz sürur ile dolsun inşallah.