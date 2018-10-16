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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Gençlik, ihtiyarlığa ve ölüme değişecek

Risale-i Nur'dan
16 Ekim 2018, Salı
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.

Beşinci Mesele

Gençlik Rehberi’nde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fânî ve geçici gençliğini iffetle hayrâta, istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî bâkî bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-i meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, ahiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder.

Meselâ, haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile, o cüz’î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin sû-i istimali ile gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş’et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette ekseriyetle, gençlerin gençliğinin sû-i istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayr-i meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.

Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrât olarak ahirette gayet parlak ve bâkî bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar.

Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

Asa-yı Musa, Beşinci Mesele, s. 33

Lûgatçe:

âyât: ayetler.

bâkî: ebedî, dâimî, sürekli ve kalıcı olan.

cüz’î: küçük, az.

elem: dert, üzüntü, maddî-manevî ıztırap.

elzem: daha (en, pek) lâzım, lüzumlu, gerekli.

esef: acıma, üzülme.

firak: ayrılık, hicran.

gayr-i meşru: meşru olmayan, dine aykırı.

güz: sonbahar.

hayrât: hayırlar, Allah rızası için yapılanlar.

iffet: temizlik, ahlâkî temizlik.

istikamet: dosdoğru olma, Allah’ın emrettiklerini yapıp yasaklarından kaçınma, sırat-ı müstakim üzere olma.

kabristan: mezarlık.

kat’î: kesin.

kat’iyet: kesinlik.

katl: öldürme, katletme.

mücazat: ceza, karşılık.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük; sefihlik, akılsızlık.

sefahethane: sefih işlerin, nefsin hoşuna giden çirkin işlerin yapıldığı yer.

teessüf: üzülme, eseflenme, bir şeyin tesirini hissetme, acı duyma.

vasıta-i hayrât: hayırlara vasıta olan.

zeval: sona erme, yok olma, ölme.

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