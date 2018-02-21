"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Büyük bir dâvânın dellâlı ve temsilcisi: Yeni Asya

Rüstem GARZANLI
21 Şubat 2018, Çarşamba
Yeni Asya ile ilgili birçok yazarlarımız fikir ve görüşlerini beyan etmelerine rağmen, ben de Şarkî Anadolu’nun âfâkından, güneşin yükseldiği mekânlardan, farklı bir şive ile fikir ve görüşlerimi beyan etmek istedim. Şöyle ki:

Yeni Asya yayına girdiği 21 Şubat 1970 yılından beri, şahs-ı manevînin temsilcisi ve sözcüsüdür. “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” hakikati ile devam eden, Risale-i Nur’un medyadaki dilidir; başyazarı ise Bediüzzaman Said Nursî’dir.

Yeni Asya, Bediüzzaman’ın mânevî hutbe ve irad kürsüsüdür. Müsbet mânâda attığı her adımda hürriyet ve demokrasi mücadelesini veren, darbelere ve darbecilere karşı hakkı savunan tek gazetedir…

İman vazifesini esas maksat yapar, Risale-i Nur prensiplerine uygun, şahs-ı manevî ve istişare ile hareket eder; başkaları gibi rey-i vahid yani tek adam emrine inkıyad etmez… Bundan dolayı bugüne kadar yanlış tevillere, iftira ve çarpıtmalara hedef olmuştur. Bu kadar taarruzlara maruz kalmasına rağmen Allah’a şükürler olsun hakkı ve hakikati söylemeye devam ediyor.

Yeni Asya, büyük bir dâvânın dellâlı ve temsilcisidir. Haktan şaşmayan, gür ve kuvvetli bir sedadır. Dâvâsı sırat-ı müstakîm, yolu cadde-i Kübrâ’dır. Hakikat yolunda yürüyen raylı lokomotif ve bir rehberdir, rayları eğilmez çeliktendir. Önüne çıkan durak ve istasyonlara takılmaz, küçük mes’elelere pek önem ve ehemmiyet vermez, şaşaayı, nümayişi sevmez, kalem ve kelâmı güçlü yazarlarla devam eden bir sefine-i hizmettir.

İşte, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 muhtıraları ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı gelerek dik duruşu ve demokrasi mücadelesi vermiştir. 

Keza, 1982 darbe Anayasasına “hayır” diyen de Yeni Asya ve cemaatidir. O günün darbecilerini destekleyen ve darbe Anayasasına “Evet” diyenler, daha sonra “Yanlış yaptık” demelerine rağmen, halen eski alışkanlıklarını sürdürerek Yeni Asya’yı eleştiriyorlar.

Keza Yeni Asya hiçbir siyasî fark ve taraf gözetmeksizin merdane darbe ve darbecilere karşı geldiği hâlde, hâlâ akıl ve şuurdan nâkıs bazı iftiracılar Yeni Asya’yı paralel yapıya destek vermekle itham ediyorlar…

Ey şaşkın bêdbahtlar!.. Mü’min olma cihetiyle size acıyorum, sizi sadece insafa dâvet ediyorum…

Hülâsa, Yeni Asya yazarları ve cemaati daima müsbet hareket ederek, asayiş ve emniyeti muhafazaya çalışmışlar. Cemaati teşkil eden şahs-ı manevî ile hareket etme prensibi en önemli kriterleridir. Başkası gibi siyaset, ticaret ve gıybetle, şununla, bununla uğraşmazlar.

Bu vesileyle gaye-i hayâlimiz olan Yeni Asya Gazetesi’nin 49. Yayın yılının âlem-i İslâm ve bütün insanlık adına hayırlara vesile olmasını Allah’tan dilerim.

Okunma Sayısı: 852
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdurrahman KOÇAK

    21.2.2018 15:34:53

    Teşekkürler Sayın Rüstem Garzanlı...

  • Abdullah TUNÇ

    21.2.2018 00:54:21

    Tebrikler sevgili Rüstem kardeşim.Yeni Asya'yı ne kadar güzel tarif etmişsiniz.Haklı olduğu yere oturtmuşsunuz.Yazdıklarına aynen katılıyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

Demirel'e verilen brifing

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

Arakan’da yapılan soykırımdır

Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

39 asker tutuklandı

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

'AB üyeliğine hazır değiller'

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

HSK bir yargı organı mı?

Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

En Çok Okunanlar

M. Latif SALİHOĞLU

Çamur atanlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
Genel

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
Genel

Demirel'e verilen brifing
Genel

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
Armağan Bahtiyar

İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Samsun’dan Nur’a plâket
Ülker Yılmaz CABA

Ders aldık mı?
Genel

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.