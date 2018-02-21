Büyük bir dâvânın dellâlı ve temsilcisi: Yeni Asya

Yeni Asya ile ilgili birçok yazarlarımız fikir ve görüşlerini beyan etmelerine rağmen, ben de Şarkî Anadolu’nun âfâkından, güneşin yükseldiği mekânlardan, farklı bir şive ile fikir ve görüşlerimi beyan etmek istedim. Şöyle ki:

Yeni Asya yayına girdiği 21 Şubat 1970 yılından beri, şahs-ı manevînin temsilcisi ve sözcüsüdür. “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” hakikati ile devam eden, Risale-i Nur’un medyadaki dilidir; başyazarı ise Bediüzzaman Said Nursî’dir.

Yeni Asya, Bediüzzaman’ın mânevî hutbe ve irad kürsüsüdür. Müsbet mânâda attığı her adımda hürriyet ve demokrasi mücadelesini veren, darbelere ve darbecilere karşı hakkı savunan tek gazetedir…

İman vazifesini esas maksat yapar, Risale-i Nur prensiplerine uygun, şahs-ı manevî ve istişare ile hareket eder; başkaları gibi rey-i vahid yani tek adam emrine inkıyad etmez… Bundan dolayı bugüne kadar yanlış tevillere, iftira ve çarpıtmalara hedef olmuştur. Bu kadar taarruzlara maruz kalmasına rağmen Allah’a şükürler olsun hakkı ve hakikati söylemeye devam ediyor.

Yeni Asya, büyük bir dâvânın dellâlı ve temsilcisidir. Haktan şaşmayan, gür ve kuvvetli bir sedadır. Dâvâsı sırat-ı müstakîm, yolu cadde-i Kübrâ’dır. Hakikat yolunda yürüyen raylı lokomotif ve bir rehberdir, rayları eğilmez çeliktendir. Önüne çıkan durak ve istasyonlara takılmaz, küçük mes’elelere pek önem ve ehemmiyet vermez, şaşaayı, nümayişi sevmez, kalem ve kelâmı güçlü yazarlarla devam eden bir sefine-i hizmettir.

İşte, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 muhtıraları ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı gelerek dik duruşu ve demokrasi mücadelesi vermiştir.

Keza, 1982 darbe Anayasasına “hayır” diyen de Yeni Asya ve cemaatidir. O günün darbecilerini destekleyen ve darbe Anayasasına “Evet” diyenler, daha sonra “Yanlış yaptık” demelerine rağmen, halen eski alışkanlıklarını sürdürerek Yeni Asya’yı eleştiriyorlar.

Keza Yeni Asya hiçbir siyasî fark ve taraf gözetmeksizin merdane darbe ve darbecilere karşı geldiği hâlde, hâlâ akıl ve şuurdan nâkıs bazı iftiracılar Yeni Asya’yı paralel yapıya destek vermekle itham ediyorlar…

Ey şaşkın bêdbahtlar!.. Mü’min olma cihetiyle size acıyorum, sizi sadece insafa dâvet ediyorum…

Hülâsa, Yeni Asya yazarları ve cemaati daima müsbet hareket ederek, asayiş ve emniyeti muhafazaya çalışmışlar. Cemaati teşkil eden şahs-ı manevî ile hareket etme prensibi en önemli kriterleridir. Başkası gibi siyaset, ticaret ve gıybetle, şununla, bununla uğraşmazlar.

Bu vesileyle gaye-i hayâlimiz olan Yeni Asya Gazetesi’nin 49. Yayın yılının âlem-i İslâm ve bütün insanlık adına hayırlara vesile olmasını Allah’tan dilerim.