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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Isparta:1982

Sabahattin BOYACI
07 Nisan 2017, Cuma
Ağabeyler heyetinden daha önce bahsetmiştim.

O gün için 23 kişiden oluşuyor ve her ay farklı bir bölge ilinde toplanıp istişare ediyordu. Bu heyet 1982 Anayasa oylamasından önce Isparta’da toplandı ve referandumda nasıl davranılacağını görüştü.  Bu toplantıya üç Mehmetler gelmemişti. Nasip değilmiş, keşke gelebilselerdi. Malûm istişareye 23 kişinin dışında yüzlerce kişi katıldı, salon doluydu. Mustafa Sungur Ağabey divanı yönetiyor ve sırayla söz isteyenlere söz veriyordu. Gündüzden 7-8 kişilik bir grup, özel bir odada yoğun bir faaliyet içinde idiler, yemekleri bile odaya servis edilmişti. Bunların bir kısmı daha önceleri Yeni Asya’da yazmışlardı. Onların sözcüsü parmak kaldırarak söz aldı ve cebinden bir kâğıt çıkardı. Gündüz çalışan grubun hazırladığı bir bildiri mahiyetindeydi. 

Bildiriyi sonuna kadar okudu. Sanki Mehmet Kırkıncı Abinin mahiyetinde hazırlanmış intibaını veriyordu. 82 Anayasasına EVET denmesi gerektiğini ileri sürdükten sonra, ilginç bir şekilde Yeni Asya Gazetesi ve yayınları hakkında da hazırlık yapmışlardı. Okunan yazının bir bölümünde, Yeni Asya yönetiminin alınan kararlara uymadığından dem vuruluyordu. Bundan sonra gazete ve neşriyatın hiçbir şekilde takip edilmemesi ve dershanelere sokulmaması isteniyordu. Hatta mevcut yayınların da derhal atılması isteniyordu. Bildiri mahiyetindeki yazıyı okuyan sözcü “Bu bildiriyi Üstadımızın varisi abilerimiz imzalasın ve tüm illere gönderelim” önerisinde bulundu.

Bir abimiz Ali M. “Ege Kutluların etkisi altında, eğer bu yazı dağıtılırsa Ege tümüyle gider” dedi. Mehmet Kırkıncı Abi “Bırakın Ege de Kutluların olsun canım” dedi. Ben söz aldım: “Ege Kutluların, Antep ve civarı Nazım G. Abinin, Erzurum ve civarı zat-ı alinizin, falan yer bir başka muhterem abimizin olacak. Bütün bölgeler parsellenmiş, bize hiçbir yer kalmamış. Biz maraba mıyız?” dedim. Elbette bu kinaye bir ifadeydi. Mehmet Kırkıncı Abi tekrar  “Sen mert ve cesur bir delikanlısın, ama bazı şeyleri bilmiyorsun” diye müdahale etti. Âcizane devam ettim: “Evet ben bazı şeyleri bilmeyebilirim, ama bildiğim bir şey var. O da Nurculuk, Risale-i Nur Külliyatı’na göre yapılır ve Külliyatın hiçbir yerinde de “Ege Kutluların olsun” diye bir şey yok. Eğer bilseydim Nurculuk sizin tasarrufunuzda olacak ben Nurcu olmazdım. Ve eğer öyleyse derhal istifa ediyorum” dedim.

Ortam çok fazla gerildi. Bazı farklı konuşmalar da yapıldı. O gece Sungur Abi bana altı kez söz vermişti. Geç saatlere doğru Av. Gültekin S. Abi söz aldı: “Hiçbir abi bu yazının altına imza atamaz. Kutlular ve Yeni Asya okuyanlar da Nur Talebesidir ve bizim kardeşlerimizdir. Bu yazıya imza atmak büyük vebaldir” dedi. Mustafa Sungur Abi hiddetle ayağa kalktı ve “Hiçbir kuvvet bana bu yazının altına imza attıramaz. Kesinlikle imzalamıyorum” dedi. Arkasından Bayram Yüksel Abi söz bile almadan ayağa fırlayıp: “Ben de buna kesinlikle imza atmıyorum” deyince ortalık adeta dağıldı. Tabiki belli bir grubun hazırlığı böylece boşa gitmiş oldu. İstişare biter bitmez tanımadığım biri gelip “Sakın bu gece burada kalma defol git” gibisinden tehditler savurdu ve geç vakit ayrıldık.

Burada belirtmek istediğim abilerimizi tenkit ya da tasvip etmek değil, sadece vaziyet böyleydi. Hepsi muhterem ve halistiler. Ne var ki herkes farklı bir yönden meseleye bakıyorlardı. Allah (cc) hepsinden razı olsun. Dünya ve ahirette başımızın üstünde yerleri vardır. Allah ahirete gidenlere rahmet eylesin (Bize de şefaat etsinler) ve dünyada kalanlara da selâmet verip hepimizin akıbetini hayreylesin, inşallah. Üstadımızın dediği gibi deriz : “Birimiz dünyada birimiz ahirette, birimiz şarkta birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cenupta olsak; biz yine birbirimizle beraberiz.” 

Zaman Risale-i Nur’u da tefsir ediyor, taa biz de görelim. Zındıka komitesi boş durmuyor, her birimizin boşluklarından istifade edip Harîm-i İsmetimize girmek istiyorlar. Birkaç sene sonra tahakkuk etti ki; münafıklar korku damarını işletmişler ve bazı abilerimizin şefkat damarına girmişler. “Eğer bu Anayasa geçmezse Şu kadar Nurcu’yu şöyle asar böyle keseriz” gibi esmişler, gürlemişler. Allah ihtilâlcilerin de akıbetini gösterdi. Bazılarının cenazesine bile bu necip millet hiçbir şekilde katılmadı. Ama yaptıkları Anayasaya  % 92 gibi büyük ekseriyetle EVET demişti. Çünkü milleti aldatmışlar ve korkutmuşlardı. Cezasını ise hep birlikte 35 senedir çekiyoruz. İnşallah ahirette de hesabını verecekler. Bu milletin ahı yerde kalmaz.

Öte yandan herkes cesur olacak diye bir şart da yok, hiç kimseye de ‘Sen niye korkuyorsun?’ denemez. Bazı abilerin korkusu kendilerinden değil, hizmeti düşündüklerindendir. Bu arada hiç kimsenin efelenme hakkı da yok. Yine mesele dönüp dolaşıp Risale-i Nurların müdakkikane okunmasına geliyor. Çünkü Üstadımız ikinci desisede: “İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla, korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.” diye bizi ikaz etmiyor mu? İkinci desisenin tamamını inşallah Mektubat eserinden okursunuz. O halde hadiseyi düzgün okumak ve murad-ı İlâhîye teslim olmak gerekiyor.

Allah bütün inananların kalplerini birbirine ısındırsın, husûmete düşürüp perişan etmesin ve ettirmesin inşallah. Müşkül meseleleri kavl-i leyyin ile istişare edip İttihad-ı İslâm’a vesile eylesin. Âmin.     

Okunma Sayısı: 2202
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Yorumlar

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  • Salihoğlu

    07.04.2017 22:40:26

    Hocam o günleri hatırlattınız...Uzunca bir hatıra şeklinde bir şey yazmak istemiyorm...İkamet etmekte olduğm Sakarya İlinde çalışıyordum.Şimdi hasta bir din görevlisi ağabey Konsey üyelerinin dine karşı olmadıklarını ifade etmişti...Daha neler...Kendisine acil şifa diliyorm...

  • IV:murat

    07.04.2017 21:46:56

    82 ihtilali döneminde Akdenizd künefesiyle meşhur ilimizde görevdeydim.İrticali,güzel konuşan bir abinin geldiğini duydum.sohbete gittim.Sohbet öncesi bir tomar fotokopi çıkardı Risaleyi yana koydu.Siyasi meseleleri irticalen konuşarak Y. A ve M.K.ittihama başladı;istişareye uymadıklarını ferdi hareket ettiklerini söyleyince dayanamadım müdahil oldum;Umumi istişareden alınan kararlarda kendisinin de imzası olduğunu kendilerinin uymadığını hatırlatım.Oda buz kesmişti.Kimsin diye sual etti.Kendimi tanıttım.Sustu tevilsiz hakperestane davrandı o kararlarda kendisinin de imzası bulunduğunu kabuletti.Ama yeni asyanın istişareye göre davrandığı hakkaniyetini gösteremedi.Anında fotokopilerini çantasına koydu ve isteksizce risaleden bir ders yaptı.Cemaat derin bir oh çekmişti.Evet, bizi birileri ve fotokopileri değil R.Nurun Kur'anî ölçüleri bağlar onlara tabiyiz.BirilerinTV -sosyal medyada neşrettikleri R.N zıt siyasi görüşleri bizi bağlamaz,Saygı duyar,itaat etmeyiz. taviz yok.Sadakat lazım

  • boyacı

    07.04.2017 20:16:46

    Mikail Abi metin orada hazırlandı, ama Üstadın varisi abiler imzalamadığı halde gece yarısından sonra her yere postalanmıştı.

  • Mikail Yaprak

    07.04.2017 18:07:54

    O günlerde "İsparta Metni" olarak dillere düşen ve hâla zihnimin bir köşesinde takılı kalan bir mektup! Senin bu yazıyı okuduktan sonra, acaba o toplantıdan sonra mı yazılmıştı? Diye zihnimde bir soru oluştu. M.Y.

  • Osman Yildirim

    07.04.2017 14:49:23

    Ne kadar guzel bir hatira bizleri taa 35 40 yil gerilere götürdü Allah ebeden razi olsun. O gunleri yaşadık simdide benzelerini yasamaya devam ediyoruz. Bütün bunlardan şunu çıkarabiliyorrum Risale i nur kainatla alakalı bir mesele oldugundan kainatta yaşayan herkesi bir sekilde alakadar etmekte ve etkilemektedir elhamdulillah.

  • Bahtiyar Ispartalı

    07.04.2017 14:27:10

    Allah razı olsun aziz ağabey. Hakkın hatırı alidir....

  • özdemiroğlu

    07.04.2017 11:12:13

    Sebahaddin Kardaşım, Allah(cc) razı olsun. Bu gün de bazı yazı hazırlayıp Üstad'dan kalan son hizmetkarlarına da beyan ettirip kamuoyu önünde iktidar ve C. Başkanı'na destek istiyorlar. C. Allah herkesi niyet ve ameline göre yargılayacaktır.

  • Sertaç LÜSER

    07.04.2017 09:25:16

    Ne kadar zorda olsa ,ne kadar sıkıntılıda olsa en başta doğru hareket etmek,ilerde pişman olmaktan,rezil olmaktan iyidir.Rabbim bizleri doğru istikametten ayırmasın.

  • YAHYA YILDIZ-2

    07.04.2017 08:57:53

    Mehmet Akif ERSOY " "Tarih"i "tekerrür" diye tarif ediyorlar;Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? Sabhattin Bey Abimiz son ihlaslı ve hasbi makaleleriyle bize bu acı ama doğru gerçekleri hatırlattı. Kendisini bu samimi yazılarından dolayı içtenlikle tebrik ediyorum. Yeni nesil nur talebelerinin geçmişteki bu hakikatlerden çoklarının elbette haberleri yok. Evet YENi ASYA 1980 de1990 da ne demişşe bugün de aynı şeyleri neşrediyor ve inşallah kıyamete kadar da aynı istikamette devam edecek. Değişen olaylara ve şahıslara, değişmiyen ölçülerle ve meşveret yaparak bakıyor. Onun için Rabbim şaşırtmıyor... Çünkü Üstad "Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz." diyor. Evet zaman, temel meselelerin hiç birinde YENİ ASYA yı mahcup etmedi ve inşallah da hiç etmeyecek... Rabbim bütün ehl-i imanın şuur ve basiretini açsın, KURAN ve İMAN dan ayırmasın...(amin)

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