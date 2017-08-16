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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

G.Saray ümit verdi

Said OKUR
16 Ağustos 2017, Çarşamba
2017-18 futbol sezonu bütün takımlara hayırlı olsun dileklerimizle başlayalım.

Bu sene geçen sezondan daha sıkı bir lig olacağını söyleyebiliriz.  Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş kadrosuyla ve transferleriyle yine en güçlü adaylardan biri. F.Bahçe bu hafta puan kaybetmesine rağmen, yeni transferlerinin takıma girmesiyle daha iyi konuma gelecektir. Trabzonspor önemli transferler yaptı ve bu hafta Konyaspor önünde önemli bir galibiyet aldı. Başakşehir sistemini muhafaza eden yapısıyla bu sene de üst sıraların takımı olmaya aday. Diğer Anadolu takımları da kadrolarını güçlendirdiler. Kısaca seyircinin renkli ve kaliteli bir lig izleyeceğini düşünüyorum. 

G.Saray bu sezon takımı neredeyse büyük ölçüde yeniledi. Alınan yedi oyuncudan altısı bu maçta oynadı. Mariano, Maicon, Ndiaye, Gomis, Fernando, Belhanda ilk on birdeydi. Sadece Pazar günü İstanbul’a gelen Feguli tirübündeydi. Sahada ise iki tane Türk oyuncu vardı. Serdar ve Tolga. Kulübede  hiç yabancı oyuncusu yoktu. Yabancı oyuncu sınırlaması kalktıktan sonra özellikle büyük takımlarda durum bu hale geldi. Futbolumuz adına bu hiçte hoş bir durum değil. Bizim yetiştiremediğimiz oyuncuyu dışarıdan getirmek kolaycılıktır. Ama yapacak bir şey yok. Bu durumda, milli takımımızın kadrosunu yine lejyoner oyuncuların oluşturması kaçınılmaz.

G.Saray’ın genel görünümü iyiydi. Yeni oluşmuş bir takımın bu kadar uyumlu ve beraber oynamasına kendi adıma şaşırdım. Yerli oyuncuların az olması takımdaşlığın oluşmasında her zaman sıkıntıdır. İlk maçta takım bütünlüğünün ve dayanışmanın iyi seviyede olduğunu gördük. Mücadele iyiydi. Trasfer edilen oyuncuların kaliteli olması adaptasyon sürecinin kısa olacağını gösteriyor. Şimdilik bunları söyleyebiliriz. Beklemek lazım.

G.Saray için en büyük soru işareti Tudor. Çünkü G.Saray ‘ın elenip, Avrupa ligine katılamaması Todor’u en büyük hedef yapmıştı. Çünkü kupasını kazandığı ligde isimsiz bir takıma elenmesi G.Saray tarihine kara bir leke olarak geçti. G.Saray’ın Kayserispor karşısındaki görünümüyle Tudor bir miktar kredi kazandı. Ama alınacak başarısızlıklarda ilk hedef o olacak. Bakalım bu bekleyiş ne kadar sürecek. Umarız ki; işler iyi gider. Böyle bir kriz yaşanmaz.    

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