"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Gergin demeçler derbiye yansıdı

Said OKUR
07 Şubat 2017, Salı
Türkiye kupası son 16 eşleşmelerinin iki tanesi erken final niteliğindeydi.

Birincisi Başakşehir-G.Saray maçıydı. Abdullah Avcı son lig maçından 6 oyuncu rotasyonu ile takımını sahaya sürdü. Bu kadar değişime rağmen Başakşehir takımı hiç falso vermeden turu geçmesini bildi. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Başakşehir takımının bir sistemi var. Rakibe göre küçük dokunuşlarla taktiksel değişimi maç öncesinde ve maç sırasında yapabiliyorlar. Bundandır ki; şampiyonluğa oynayan bir takım olmuşlar.

Top kendilerindeyken çok iyi açılıp, orta sahada birbirine yakın oynayarak fazla pas alternatifi üretiyorlar. Bekler hücuma çok çıkıyor.  Topu kaptırdıklarına çabuk ve kalabalık pres yaparak, rakibe oynama imkanı vermiyorlar. Kısacası günümüzün modern futbolunu uygulamada hayli mesafe almışlar. Başarıları rastgele değil. 

G.Saray takımının omurgadaki oyuncuları olmayınca, sıradan bir takımın ötesine geçemiyor. Kalede Muslera olmayınca, takımın kendine güveni azalıyor. İkinci olarak Sneijder’ in olmaması demek, G.Saray’ın sahada oyun kurucusuz olması demek. 5. dakikada Sneijder sakatlanınca, onun yerini alacak oyuncunun olmaması G.Saray’ın daha maçın başında havlu attırdı.

Yerine giren Josue ve son derece formsuz Selçuk, Sneijder’in boşluğunu dolduramadı. Bu arada Selçuk da ilk yarıda sakatlanıp, oyundan çıkınca G.Saray’ın orta sahası yıkılmış oldu. Maçın 30. saniyesinde Podolski’nin çektiği şut direkten dönünce G.Saray maça galip başlama fırsatını yakalayamadı. Bir de bu maçın iki tane kırılma anı oldu. Birincisi G.Saray ın yediği ilk gol ofsayttı. Yardımcı bunu kaçırdı. Bundan daha önemlisi Emre’nin Josue’ ye attığı dirsekti. Bunu da orta hakem görmedi. 

Kupadaki ikinci önemli eşleşme Beşiktaş-F.Baçe arasında idi. Maçın Beşiktaş sahasında olması,onlar için bir avantajdı elbette. Hem Beşiktaş futbol olarak F.Bahçe’den daha iyi futbol oynuyordu. Ama F.Bahçe’nin son lig maçında Kayseri’de bozguna uğraması onların bu maçta nesi var, nesi yok ortaya koymaları anlamına gelecekti. Nitekim de öyle oldu. Mücadelesi yüksek bir maç izledik. Zaman zaman sertleşen, zaman zaman da itiş kakışın fazla olduğu bir maçtı.

Ama en önemlisi son zamanlarda bu kadar gergin bir Beşiktaş-F.Bahçe derbisi izlememiştik. Bunun en önemli sebebi iki kulüp başkanının gergin demeçleri maça bütünüyle yansıdı. Futbolcular kavga eder havadaydı. Devre arasına Şenol Güneş’in bazı F.Bahçeli oyuncularla sözlü tartışması yakışmadı. Maçtan sonrada Şenol Güneş provakatif kareketler oldu dedi. Derbi maçlarda bunlar olmuyor değil. Van Persie hedef oyuncuydu. Tosiçc’in bir profesyonel olarak tuzağa düşmemesi gerekirdi. Oyundan atılmasıyla F.Bahçe avantajlı duruma geçti ve turu atladı. 

Sahaya iki seyircinin atlayarak kaleci Volkan’ a saldırmak istemesi, toplu küfürlerin edilmesi başkanların ortamı germelerinin sonucuydu. Biraz daha sağ duyulu olmalarını ve sorumlu oldukları insanları tahrik etmemelerini umuyoruz. Son cümle Volkan’a: Maçtan sonra ben ne yapıyorum diyor? Bu sorunun cevabını eğer samimi öz eleştiri yaparsa kendisi bulacaktır.  

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Varlık’ heba edilmesin

    Camide ‘evet’ vaazına vatandaşlardan tepki: ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir

    Hutbe-i Şamiye Suriye eğitim müfredatında

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    ''Erdoğan başkanlığı geri gönderebilir''

    Rusya'dan, ABD'ye İran uyarısı

    Tepkiler gelmeye başladı: Dev kuruluşların yanında hazine arazileri de devredildi!

    Camilere yeni standartlar geliyor: İşte öngörülen yeniliklerden bazıları...

    ''Türkiye Varlık Fonu'' hakkında açıklama: Son derece yanlış ve yersiz sözler

    Çanakkale yine sallandı!

    Adana'daki yurttaki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme!

    Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor!

    600 bin çocuğu 'babasız' bıraktı...

    İlk dava Ankara'da başladı: Darbeci askerler yargılanıyor

    İİT'den Filistin'e önemli destek...

    Dört yıldır saklıyor: 2 bin 500 lira teklif ettiler...

    Hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

    29 ilde eş zamanlı operasyonlar: 820 gözaltı

    Gerilimi tırmandırmaya devam ediyor: ''İran bir numaralı terörist devlet''

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Akıldan sonra malımız da ceplerinde
    Genel

    Camide ‘evet’ vaazına vatandaşlardan tepki: ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir
    Faruk ÇAKIR

    Bu sessizlik hayra alamet midir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 yıl önce sormuştuk: Demokrasi mi, iktidar mı?
    Ali SANDIKÇIOĞLU

    Ağlayanın malı gülene hayır etmez
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçiye adalet mektubu (1)
    Genel

    ‘Varlık’ heba edilmesin
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölçü kaçarsa can boğazdan gider
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar - 5
    Muzaffer KARAHİSAR

    Gurur illeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.