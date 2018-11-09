Muslera büyük hatalar yapıyor

Aslında maç başlamadan bitti.

3. dakikada gelen gol G.Saray’ın Schalke deplasmanındaki olabilecek oyun plânlarını yok etti. Grupta henüz puan alamayan Spartak Moskova sayesinde G.Saray üçüncülükteki yerini korumuş oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi zaten, G.Saray’ın bu kadro yapısı ile UEFA Avrupa Ligi’ne devam etmesi daha uygun.

Muslera çok iyi bir kaleci. İstanbul’daki maçta G.Saray’ın aldığı bir puanın en büyük hissedarı. Fakat bazen çokta büyük hatalar yapıyor. F.Bahçe maçında 2-0 öndeyken yaptırdığı penaltı akıl almaz. Gereksiz şekilde kalesini terketti. Hem de rakip oyuncunun aut çizgisine doğru hamlesi varken. Muslera aslında çizgi kalecisi. Kalesini çok terk etmez. Bu hataları yapmaya başladı. Aynı F.Bahçe maçındaki gibi, Schalke maçında yanlış bir çıkış ve gelen gol, maçı henüz başında bitirdi. Bir diğer eksiği de topu oyuna sokarken yaptığı hatalar. Bazen çok bekliyor. Hatta mağlupken bile bunu yapıyor. İkincisi topu pas vereceği oyuncu varken ileri vuruyor. Dolayısıyle de bunları hep rakip alıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde lider çıkabileceği gruptan, G.Saray santraforsuzluk yüzünden yüksek ihtimalle çıkamayacak. Eran Derdiyok tam lazım olduğu sırada yok. Derbide son anda oynayamayacağım diyor. Elde Sinan, Onyekuru, Rodrigez ve çok az süre alan Muğdat var. Bunların hiç biri santrafor değil. G.Saray bunlarla maç kazanmakta çok zorlanıyor.

Onyekuru, Göztepe’ye attığı golden sonra, Rodrigez de sözleşmesini uzattıktan sonra kayıp. Onyekuru önündeki topa ayağını sokmayarak takımını golden,Rodrigez de çok müsait pozisyonu dışarı yollayarak takımını beraberlikten etti. Sinan bal yapmayan arı. Kesinlikle değişim oyuncusu olduğunu gösterdi. İlk on bir oynaması için fiziksel olarak, en az beş kilo vermesi lazım. 90 dakika sahada kalacak oyuncu değil.