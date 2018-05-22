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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Tebrik ediyoruz

Said OKUR
22 Mayıs 2018, Salı 01:26
Galatasaray 2017-18 futbol sezonunun şampiyonu olmayı başardı.

Bu gerçekten takdire şayan bir şampiyonluk oldu. Sezon içinde hocasını ve başkanını değiştirip, şampiyonluğa yürümek kolay iş değil. Yönetim ve teknik heyetini istikrarsızlık yüzünden değişip, hedefi yakalamada istikrarı bulabilmek önemliydi. Başarının  argümanı, Fatih Terim faktörüdür. Terim G.Saray’da, 9. sezonunda 7. şampiyoluğu kazanması, onun camia için ne denli önemli biri olduğunu açıkça gösteriyor. Basın toplantısı yaparken futbolcuların sütüdyoyu basması ve ona sevgi gösterileri, Terim’le ilgili çok şey anlatıyor. 

 Önümüzde kulübün seçimi var. Kim kazanırsa kazansın, Fatih Terim ile devam etmelidir. Hatta onun ötesinde, mesela Arsenal tarzı bir menacerlik sistemiyle, futbolu Terim’e vermelidir. Uzun yıllar, futbolun G.Saray’daki patronu Terim olmalıdır. Hem G.Saray’ın, hemde diğer kulüplerimizin bu tarz yapılanma ihtiyacına cevap verecek, bir model geliştirilmenin adımı atılmış olabilir.   

G.Saray şampiyon olursa sezonun önemli futbol olayı olur diye daha önce yazmıştım. Zira istikrar ve  kadro olarak G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir’in gerisinde, F.Bahçe ile de aşağı yukarı eş değerde bir kadrosu vardı. Oyun anlamındada benzer bir durum söz konusu. Durum böyleyken, yönetim ve teknik kadro değişimlerini yaşayarak, sıkıntılı günler geçirerek 21. şampiyonluğu almak çok önemli. Hayırlı olsun diyoruz ve tebrik ediyoruz. 

Şampiyonluk kazanıldı. Şimdi yük ağırlaştı. Hemen yarından tezi yok, G.Saray yeni sezon, en önemlisi Şampiyonlar Ligi için kadro hazırlığına başlanması gerekiyor. Ancak 26 Mayıs’taki kongre beklenecektir. Ayrıca her ne kadar Başkan Mustafa Cengiz açıklasa da, cezayla ilgili UEFA’nın resmi kararının beklenmesi gerekiyor. 

Fatih Terim gönderilecek veya alınacak oyuncuları o zamana kadar belirler. Cenk Tosun’un takımı Everton’un, Rodrigez’e iyi bir fiyatla talip olduğunu biliyoruz. Elde olan Tolga Ciğerci, Ahmet Çalık, Eren, Yasin, Tarık, Koray Günter ve Carrasso gönderilmeli. Keşke Belhanda ve Feguli’ye de talip çıksa da satılsalar. Bu oyuncuların  sezonun en verimsizleri olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncu alabilmesi için G.Saray’ın mutlaka satması gerekiyor. UEFA’nın takibinde olması sebebiyle başka yol yok. G.Saray’ın bu kadro yapısıyla Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olması zor. Bu nedenle Fatih Terim mutlaka kadroda revizyon yapacaktır. Tempolu ve iddialı G.Saray, Terim’in en büyük hayalidir.

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