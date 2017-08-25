3. hafta başlıyor: Beşiktaş'la Bursaspor, Trabzonspor'la da Göztepe kozlarını paylaşacak

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 96 lig maçından 44'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 8 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 131 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki müsabakaları Beşiktaş, evinde 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

Beşiktaş, son 14 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 14 maçtan 12'sini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Beşiktaş'ın sahasındaki maçlar

Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 46 maçın 26'sını Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Taraftarıyla buluşacak

Siyah-beyazlılar, Bursaspor maçıyla bu sezon evinde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.

Sezona kendi evinde başlamasına rağmen Turkcell Süper Kupa'da aldığı seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çeken Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla hasret giderecek.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Pepe, Gary Medel, Alvaro Negredo, Orkan Çınar ve Jeremain Lens, teknik heyetin görev vermesi durumunda ilk kez Vodafone Park'ta taraftar önünde mücadele edecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan yarınki maçta da forma giyemeyecek.

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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak

Trabzonspor ile Göztepe 14 sezon sonra karşılaşacak

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

Göztepe'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribünde bulunacak.

Bornova Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

14 sezon sonra ilk karşılaşma

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Trabzon'da karşılaşırken, maç 0-0 sona erdi.

Trabzonspor, bugüne dek oynanan 18 maçta galibiyet sayısında rakibine 8-2'lik üstünlük sağladı. 8 maçta da taraflar berabere kaldı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.