Ankara'da 2 puan bırakan Galatasaray'dan 'olumsuz saha' tepkisi

Süper Lig'in 15. hafta maçında Osmanlıspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

1. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında, Umar son çizgiden topu altıpas içine gönderdi. Sabri Sarıoğlu'dan seken topu önünde bulan Webo dar açıdan sert vurdu. Kaleci Muslera'nın müdahale ettiği top, direğe çarparak oyun alanına döndü ve Uruguaylı file bekçisinin elinde kaldı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sneijder'in pasıyla son çizgiye hareketlenen Bruma, topu altıpas içindeki Yasin Öztekin'e aktardı. Bu futbolcunun kısa mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

13. dakikada rakip defanstan seken topla ceza alanı önünde buluşan Musa Çağıran'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28. dakikada Webo'nun ara pasıyla topla buluşan Ndiaye, ceza sahasına girerken kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35. dakikada Osmanlıspor skora dengeyi getirdi. Regattin'in sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1

56. dakikada Vrsajevic'in sağdan kale alanına gönderdiği topa Webo iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

83. dakikada Vrsajevic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Delarge'ın sert şutunda meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Dönen topla ceza alanı içinde buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

86. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Umar'ın sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada Webo'nun vurduğu kafa vuruşunda yerden seken top ağlara gitti: 2-1

88. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Bruma'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Semih Kaya'nın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Riekerink: Bu sahada istediğimiz futbolu oynamak mümkün değil

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Süper Lig'de Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta, olumsuz saha şartlarının istedikleri futbolu oynamalarını engellediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, maçın olağan dışı saha şartlarında oynandığını belirterek, "Osmanlıspor'dan, bir gün önce buraya gelip antrenman yapma talebinde bulunduk ama bu kabul görmedi. Bu sahada oynamak mücadele ruhuna aykırı." dedi.

Riekerink, müsabakada rakiplerinin uzun toplarla ileri çıktığını aktararak, "İkinci toplarda sezgilerimiz daha iyi olmalıydı. Ayrıca Muslera'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Maçın hem başında hem de sonunda mükemmel iki güzel kurtarış yaptı." ifadelerini kullandı.

Kötü zemin nedeniyle oyun tarzlarının dışına çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiren Riekerink, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımdaki bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bu zor şartlarda sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar. Tabii ki bu saha şartlarında istediğimiz futbolu oynamak mümkün değil. Benim için en büyük ölçü, Osmanlıspor 2-1 öne geçtikten sonra gösterdiğimiz reaksiyondu. Bazı maçlarda geri düştüğümüzde morali bozulan bir takım görebiliyorduk. Bugün bir an önce golü bulup skoru eşitlemek isteyen Galatasaray vardı. Bir hoca olarak beni en çok mutlu eden bu oldu."

Bir muhabirin "Maçtan sonra yayıncı kuruluşa bir puana sevindiğinizi söylediniz. Gerçekten bir puana sevindiniz mi?" şeklindeki sorusuna Riekerink, "85. dakikadan sonra skor neydi? İkinci yarı kaç tane şans yakaladık? Çok zor bir maç oynadık. Saha şartları, zemin inanılmaz kötüydü. Birçok arkadaşımızın ısınmada krampon sıkıntısı oldu. 2-1 geriye düşüyorsunuz, ikinci yarı çok fazla net pozisyonunuz yok. 2-1'den sonra bu saha şartlarında gelen 2-2 için bu yorum yapıldı. Başka bir şeyle karıştırılmasın." yanıtını verdi.

"Kaybetmeye tahammülüm yok"

Jan Olde Riekerink, Yasin Öztekin ve Sneijder'i oyundan almasıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yasin'i çıkardığımda skor 1-1'di. 'Son 4 dakikayı 5 defans oyuncusuyla oynadınız.' derseniz haklısınız. Çünkü onlar da uzun bir oyuncu soktu. Böyle bir önlem aldık. Her zaman kazanmak isteyen bir teknik direktörüm. Kesinlikle kaybetmeye tahammülüm yok. Ancak gerçekçi olmak gerekirse oyunu domine eden bir Galatasaray yoktu. Bütün hepsi bir araya geldiğinde buradan maksimum beraberlikle ayrılabilirdik diye bir açıklamada bulundum. Yoksa beraberliğin beni mutlu etmesi söz konusu değil. Ben takımla beraber şampiyon olmak, bütün maçları kazanmak istiyorum. Ancak bu şartlarda alınabilecek maksimum puanı aldık. Yoksa beraberliğin beni mutlu etmesi söz konusu değil."