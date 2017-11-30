Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman açıklaması

'Teknik Direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere, tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız'

Fenerbahçe Başkanı Aziz yıldırım Fenerbahçe Dergisinin Aralık sayısında yazdığı yazıda, "Demir Grup Sivasspor maçında, sağanak yağmur altında takımımıza aralıksız destek vererek galibiyette belki de en önemli pay sahibi olan, Antalya'da takımımızı yalnız bırakmayan değerli taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, onların bu hayati desteğinin tüm sezon kesintisiz bir şekilde sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Dergisi'nin 178'nolu Aralık sayısındaki başyazısı şöyle:

Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı, başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı,

"2017'nin son ayına girdiğimiz, ülke olarak birlik ve beraberliğimizin en üst düzey olması gereken bu dönemde, takımlarımızdan gelen pozitif sonuçlar, biraz olsun rahat nefes almamızı sağlamakta, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının biraz daha mutlu olmasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır.

Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından, Profesyonel Futbol Takımımız her ne kadar lige istenilen başlangıcı yapamasa da, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde toparlanma sürecine girmiş, zirveyle olan puan farkını kapatılır seviyeye düşürerek, şampiyonluk ümitlerimizi sürdürmemizi sağlamıştır. Şahsım ve Yönetim Kurulum, geçmişten gelen tecrübelerle birlikte günlük kararlar değil, sezonluk, hatta birkaç yıllık kararlar almak için gayret gösteriyor, Teknik Direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere, tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız. Bu vesileyle, Demir Grup Sivasspor maçında, sağanak yağmur altında takımımıza aralıksız destek vererek galibiyette belki de en önemli pay sahibi olan, Antalya'da takımımızı yalnız bırakmayan değerli taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, onların bu hayati desteğinin tüm sezon kesintisiz bir şekilde sürmesini temenni ediyorum.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, özellikle Moskova deplasmanında CSKA Moskova gibi bir takımı harika bir mücadele sonunda, içeride de Khimki takımını iyi bir oyunla yenmeyi başarmış, Belgrad'daki finalde kupanın en çok hakkedenlerinden biri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Fenerbahçe Doğuş istediği ve konsantre olduğu zaman her takımı yenecek karakter ve güce sahip olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Başantrenörümüz Zeljko Obradovic, teknik ekip ve tüm takımımıza bu virajlı yolda başarılar diliyoruz.