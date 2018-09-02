Başakşehir, Erzurum deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 25. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Adebayor'un yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1 33. dakikada sol kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortaya hareketlenen Munsy istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 59. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın 3 kişiyi çalımlayarak çektiği şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 89. dakikada sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza çizgisinin sağ çaprazında Tolga Ünlü'nün ortasında topa yükselen Munsy iyi bir vuruş yapamayınca meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. AA

Okunma Sayısı: 275

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.