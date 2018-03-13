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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

Başsavcılıktan Caner Erkin'e kötü haber

13 Mart 2018, Salı 16:37
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında, Medipol Başakşehir müsabakasında kendisinde sarı kart gösterdiği için hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Erkin’in hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan’a küfür etmediğini söylediği öğrenildi.

Savcılık, Erkin’in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Erkin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

AA

Etiketler: caner erkin
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