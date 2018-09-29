Beşiktaş, Kayserispor maçından 2-0 galip ayrıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 14'e yükseltti.

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından Kayserispor karşısında da mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı. Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Vagner Love golle tanıştı

Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.

Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında siyah-beyazlıların, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta da gol atmıştı.

Kalesini gole kapattı

Beşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi. Geride kalan 6 haftada oynadığı her maçta gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Loris Karius, bu karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlılar 6 haftada kalesinde toplam 8 gol gördü.

Güven Yalçın siftah yaptı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park'a çıktı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.