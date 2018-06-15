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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Fenerbahçe'nin başına hangisi gelecek?

15 Haziran 2018, Cuma 16:26
Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan seçilmesiyle beraber futbol takımını kimin yöneteceği merak konusu. Sportif Direktör Damien Comolli’nin gelişiyle birlikte teknik direktör çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kulübün muhtemel teknik direktör adaylarını mercek altına aldık.

Laurent Blanc

 

Fransız teknik adam kariyerine Bordeaux’da başladı. gösterdiği başarıyla Fransa Milli Takımı hocalığına getirilen Blanc, 2012 yılında milli takımdaki görevinden ayrıldı. 2013 yılında Fransa’nın güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain’in başına geçmiş takımın başında olduğu dönemde 4 Fransa ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Arsene Wenger

Fransız Teknik adam adını 1987 yılında Monaco ile duyurmuş ve Fransız ekibini yedi sezon çalıştırdı. 1996 yılında İngiliz ekiplerinden Arsenal’in başına geçen deneyimli teknik adam 20 yılda toplam 3 Premier Lig şampiyonluğu, 5 Federasyon Kupası ve 6 İngiltere Süper kupası kazanmıştır.

Luis Enrique

İspanyol çalıştırıcı Haziran 2011’de İtalya’nın Roma takımının başına geçti. Sezonu 7. sırada tamamlayınca Enrique ile yollar ayrıldı. Bir sezon a Celta Vigo’nun başına geçti. Enrique 2014-2015 sezonu başında Barcelona ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı İspanyol devinde bütün kupaları kazanmayı bildi.

Louis Van Gaal

1986’da Ajax’ta kariyerine yardımcı hoca olarak başlayan Hollandalı çalıştırıcı Louis Van Gaal, 1991 yılında Ajax takımının başına geçti. 1992 yılında UEFA Kupası ve 1995 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. 1997 yılında Barcelona’nın başına geçen Hollandalı hoca 2000/2001 yılları arasında Hollanda Milli Takımını çalıştırdı.

Claudio Raineri

Leicester City’ye peri masalı yaşatan Ranieri’nin sonraki sezon ortasında kötü gidişatı nedeniyle görevine son verildi. İtalyan çalıştırıcı sonrasında Nantes kulübünü yönetmeye başladı ve sezon sonu Fransız ekibi ligi onuncu tamamladığı için görevine son verildi. Şu anda boşta olan Raineri’n  Fenerbahçe ile adı anılıyor.

 

Etiketler: fenerbahçe, teknik direktör
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